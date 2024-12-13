Criador de Vídeos de Produto: Crie Vídeos de Demonstração Envolventes

Transforme roteiros em vídeos de demonstração atraentes sem esforço usando o poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

405/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para criadores de conteúdo e profissionais de marketing já familiarizados com edição básica, este vídeo instrucional de 90 segundos, com uma estética limpa e moderna e uma narração confiante, mostra as capacidades avançadas do HeyGen. Aprenda a remover fundos de vídeo com precisão e a aprimorar suas narrativas usando avatares sofisticados de AI, garantindo que seus vídeos gerados se destaquem.
Prompt de Exemplo 2
Equipes de marketing e agências que buscam otimizar a produção de vídeos se beneficiarão desta demonstração profissional de 2 minutos. Apresentado com visuais elegantes e uma narração clara e concisa, o vídeo destaca como o HeyGen ajuda a escalar conteúdo e aumentar a produtividade gerando vídeos de forma eficiente com a funcionalidade Texto-para-vídeo a partir de roteiro e redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para diversas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Gerentes de marca e designers apreciarão este vídeo inspirador de 45 segundos, com visuais criativos e vibrantes e uma narração calorosa e encorajadora. Explore como personalizar elementos dentro dos Modelos & cenas versáteis do HeyGen para manter a consistência da marca, aproveitando a geração eficiente de Narração e um rico suporte de biblioteca de Mídia/estoque para dar vida a uma marca única.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Demonstração no Canva

Aprenda a criar rapidamente um vídeo de demonstração no Canva de forma eficiente usando os poderosos recursos de geração e edição de vídeo AI do HeyGen.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida para o Vídeo
Selecione entre modelos de vídeo profissionais ou comece com uma tela em branco no HeyGen para iniciar o processo de criação do seu vídeo de demonstração.
2
Step 2
Adicione o Conteúdo do Seu Produto
Carregue capturas de tela ou vídeos do seu produto, depois use o editor de arrastar e soltar para organizar elementos e personalizar texto e visuais para sua demonstração.
3
Step 3
Aplique Narrações e Avatares de AI
Utilize as ferramentas de AI do HeyGen para gerar narrações profissionais a partir do seu roteiro ou até adicionar avatares de AI para apresentar seu vídeo de demonstração de produto.
4
Step 4
Exporte Sua Demonstração Completa
Revise seu vídeo de demonstração finalizado, depois exporte-o na proporção de aspecto e qualidade desejadas para exibir seu produto em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Demonstrações de Treinamento e Instrucionais

.

Aprimore o conteúdo educacional e aumente a retenção criando vídeos de demonstração dinâmicos e fáceis de entender para fins de treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação e edição de vídeos?

O HeyGen simplifica o processo de criação e edição de vídeos com poderosas ferramentas de AI, transformando seu texto em vídeo rapidamente. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e extensos modelos de vídeo permitem que você personalize elementos sem esforço para um resultado de qualidade profissional.

O HeyGen utiliza avatares de AI para conteúdo de vídeo?

Sim, o HeyGen aproveita avatares avançados de AI para dar vida ao seu conteúdo, juntamente com a geração de narração realista. Isso permite que você produza vídeos gerados de alta qualidade e envolventes diretamente do seu roteiro.

Quais opções técnicas de branding e exportação o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores preferidas de forma integrada em seus vídeos. Você também pode exportar seu vídeo em várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto, garantindo que seu conteúdo esteja otimizado para qualquer plataforma.

O HeyGen suporta fluxos de trabalho avançados de edição de vídeo?

Absolutamente, o HeyGen oferece recursos como uma linha do tempo de múltiplas faixas para controle preciso sobre seus elementos. Você também pode adicionar legendas automáticas facilmente e até remover fundos de vídeo para aprimorar sua narrativa visual.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo