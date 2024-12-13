Absolutamente, o HeyGen é ideal para criar vídeos que explicam processos técnicos, como o envio de uma notificação de cancelamento ou o manuseio de uma ação de Excluir Reserva. Você pode facilmente converter um roteiro detalhado em um vídeo polido com avatares de IA guiando os espectadores por cada etapa. Isso esclarece efetivamente qualquer processo de cancelamento para seu público.