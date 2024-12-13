Faça um Vídeo de Bastidores que Conte Sua História

Crie conteúdo autêntico de bastidores sem esforço usando os poderosos avatares de IA do HeyGen para humanizar sua marca.

522/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para estudantes de cinema e cineastas independentes, explorando as complexidades técnicas de um set de filmagem ao destacar diversos equipamentos de câmera e a captura colaborativa de b-roll no set. Adote uma estética visual elegante, estilo documentário, com áudio claro e nítido focando nos sons ambientes do set e narrações precisas. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar especificações técnicas chave ou introduzir diferentes funções da equipe, adicionando um toque profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo curto persuasivo de 30 segundos direcionado a pequenos empresários e gerentes de marketing, ilustrando como as filmagens de bastidores podem contar uma história de forma eficaz e servir como uma poderosa ferramenta de marketing para sua marca. O vídeo deve ter um estilo visual polido e inspirador com transições cinematográficas e uma trilha musical motivacional. Aumente a compreensão e o engajamento do espectador integrando as Legendas do HeyGen para transmitir insights de marketing e mensagens de marca importantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos projetado para gerentes de mídias sociais e marcas pessoais, demonstrando técnicas eficientes de edição de vídeo para transformar clipes brutos de bastidores em conteúdo de marketing atraente para redes sociais. Empregue uma abordagem visual moderna e acelerada com gradação de cores vibrante e uma trilha sonora moderna com efeitos sonoros rápidos. Integre as Animações de Texto do HeyGen para enfatizar dicas importantes e criar gráficos na tela visualmente atraentes que capturem a atenção do público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Bastidores

Mostre o esforço e a criatividade por trás de seus projetos criando vídeos de bastidores envolventes que conectam com seu público.

1
Step 1
Capture Conteúdo Autêntico de Bastidores
Grave filmagens de b-roll no set e entrevistas durante seu projeto para mostrar sua equipe e processo. Este conteúdo bruto forma a base de um vídeo autêntico de bastidores, capturando momentos e insights genuínos.
2
Step 2
Estruture Sua Narrativa com um Modelo
Organize suas filmagens capturadas em uma história envolvente. Utilize os modelos de vídeo e cenas do HeyGen para rapidamente estabelecer um fluxo narrativo claro, tornando sua história de bastidores fácil de seguir e envolvente para os espectadores.
3
Step 3
Aprimore Seu Vídeo com Elementos Envolventes
Dê vida ao seu vídeo de bastidores adicionando toques profissionais. Gere uma narração para narrar momentos chave ou use gráficos e animações de texto para destacar detalhes importantes, tornando seu conteúdo mais dinâmico e informativo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Bastidores Polido
Aplique controles de branding para garantir consistência com a identidade da sua marca. Otimize a proporção do vídeo e exporte no formato desejado, pronto para ser compartilhado nas plataformas de mídia social e engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e eleve o público com vídeos motivacionais

.

Produza conteúdo de vídeo poderoso e inspirador que ressoe profundamente e motive seu público-alvo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo autêntico de bastidores de forma eficaz?

O HeyGen permite transformar roteiros em vídeos de bastidores envolventes usando avatares de IA e uma biblioteca de mídia, garantindo que seu conteúdo autêntico de bastidores capture o processo criativo de forma eficiente. Você pode facilmente contar uma história sobre seu projeto com visuais poderosos e narrações.

Quais ideias criativas o HeyGen pode oferecer para fazer um vídeo de bastidores?

O HeyGen oferece diversos modelos de vídeo e cenas, permitindo que você produza facilmente b-roll no set ou segmentos de entrevista para seu vídeo de bastidores. Você pode aprimorar sua videografia de bastidores com gráficos e animações de texto para destacar insights chave e extras criativos.

Posso garantir que a identidade da minha marca seja consistente ao filmar vídeos de bastidores com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de branding como logotipos e cores personalizados para manter uma aparência coesa em todos os seus vídeos de bastidores. Isso ajuda a reforçar a identidade da sua marca enquanto compartilha momentos compartilháveis do seu trabalho como uma poderosa ferramenta de marketing.

Como o HeyGen simplifica a produção de videografia de bastidores?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de bastidores convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro e gerando narrações. Isso permite que você crie rapidamente filmes de bastidores de qualidade profissional sem equipamentos de câmera extensivos, simplificando seu fluxo de trabalho de videografia de bastidores.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo