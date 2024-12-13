Sim, a HeyGen serve como uma plataforma abrangente de treinamento em vídeo, oferecendo uma experiência de estúdio virtual para criar diversos vídeos de treinamento. Inclui recursos como geração de texto para vídeo, templates, gravação de tela e recursos de editor de vídeo profissional, tornando-se uma ferramenta poderosa para todas as suas necessidades de vídeo instrucional.