Transforme o processo de design arquitetônico em tutoriais envolventes instantaneamente com a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Este vídeo de 90 segundos é direcionado a usuários intermediários de CAD e desenhistas arquitetônicos, oferecendo conselhos práticos para "Melhorar Seus Desenhos CAD" detalhando especificamente as melhores práticas para integrar "Claraboias: Um Guia de Design para Arquitetos". Empregue um estilo visual dinâmico que justaponha exemplos de desenhos 'antes' e 'depois', apoiado por uma trilha de áudio clara e especializada. Garanta acessibilidade para todos os espectadores utilizando o recurso de legendas/captions do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional envolvente de 2 minutos para estudantes novos em visualização arquitetônica e maquete, demonstrando as técnicas essenciais para "Fazer uma Maquete de Terreno" e apresentar efetivamente "Diagramas de Terreno". O vídeo deve apresentar uma mistura de demonstração prática e sobreposições digitais claras, com uma trilha sonora animada e uma voz amigável e encorajadora. Melhore a narrativa visual com imagens de fundo e filmagens relevantes obtidas da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo atraente de 45 segundos voltado para entusiastas de design e clientes interessados em seleções de materiais arquitetônicos, focando nas considerações estéticas e práticas ao "Escolher Materiais", destacando especificamente as qualidades únicas do "Concreto Moldado em Tábuas". A apresentação visual deve ser rica e textural, mostrando vários exemplos do material em diferentes aplicações, complementada por uma voz informativa. Considere empregar um avatar de IA do HeyGen para apresentar as informações principais, adicionando um toque profissional e moderno à explicação.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como fazer um vídeo tutorial de arquitetura Funciona

Crie tutoriais arquitetônicos profissionais e envolventes de forma eficiente, transformando conceitos complexos em conteúdo de vídeo claro e compartilhável com ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Tutorial
Elabore um roteiro abrangente detalhando seu 'Processo de Design Arquitetônico' ou qualquer tópico arquitetônico. Utilize a capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Aumente o engajamento selecionando entre a ampla gama de 'Avatares de IA' do HeyGen para apresentar seu tutorial. Esses avatares dão vida ao seu roteiro com expressões e vozes realistas.
3
Step 3
Refine e Marque Seu Conteúdo
Adicione clareza e precisão ao seu tutorial com 'Legendas/legendas automáticas' para acessibilidade. Garanta consistência e profissionalismo da marca usando os 'Controles de marca' do HeyGen para logotipos e cores personalizadas.
4
Step 4
Gere e Publique
Finalize seu 'vídeo tutorial de arquitetura' utilizando o recurso de 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' do HeyGen. Isso permite que você gere seu vídeo em vários formatos adequados para qualquer plataforma, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Clipes de Tutoriais de Arquitetura Compartilháveis

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e atraentes a partir de seus tutoriais de arquitetura para fácil compartilhamento em plataformas de mídia social.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos tutoriais de arquitetura?

O HeyGen permite que você eleve seus vídeos tutoriais de arquitetura integrando avatares de IA profissionais e geração de voz de alta qualidade. Isso permite explicar conceitos complexos, como melhorar desenhos CAD ou projetar plantas baixas, de maneira mais envolvente do que um screencast tradicional.

O HeyGen suporta a criação de tutoriais para softwares arquitetônicos específicos como AutoCAD ou Revit?

Sim, o HeyGen suporta perfeitamente a criação de tutoriais abrangentes para softwares arquitetônicos como AutoCAD ou Revit, permitindo que você demonstre técnicas específicas, como Design de Planta Baixa. Basta inserir seu roteiro, e a capacidade de texto para vídeo do HeyGen gerará uma explicação polida, mostrando como registrar ações e comandos.

Posso manter a consistência da marca ao fazer tutoriais técnicos de arquitetura com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos tutoriais de arquitetura. Isso garante uma aparência profissional e consistente em todo o seu conteúdo, seja detalhando um Processo de Design Arquitetônico ou discutindo a escolha de materiais.

Quais recursos o HeyGen oferece para tornar a criação de conteúdo técnico de arquitetura mais eficiente e acessível?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo técnico de arquitetura com recursos como legendas automáticas, melhorando a acessibilidade para todos os espectadores. Você também pode redimensionar e exportar vídeos facilmente em vários formatos, tornando eficiente o compartilhamento de tutoriais sobre como fazer uma maquete de terreno ou explicar diagramas de terreno em diferentes plataformas.

