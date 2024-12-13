Criador de Vídeos Tutoriais de Manutenção para Guias Sem Esforço

Produza guias de manutenção profissionais e treinamentos online sem esforço usando os avatares de IA da HeyGen para explicar procedimentos complexos de forma clara.

Crie um vídeo tutorial de manutenção conciso de 60 segundos detalhando uma solução comum para equipamentos, projetado para novos usuários que precisam de orientação visual rápida. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e passo a passo com uma narração calma e instrutiva, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar a narração de forma eficiente a partir de um guia escrito.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional envolvente de 45 segundos voltado para entusiastas de DIY, demonstrando um truque inteligente para melhorias domésticas. Este projeto de criador de vídeo tutorial deve apresentar um avatar de IA amigável apresentando os passos, garantindo um estilo visual envolvente e brilhante que mantém os espectadores cativados do início ao fim.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento corporativo profissional de 90 segundos para funcionários internos da empresa, focando em um novo protocolo de segurança. O vídeo precisa manter um tom autoritário com visuais claros, garantindo que as informações críticas sejam facilmente digeríveis, e deve utilizar o recurso de legendas da HeyGen para acessibilidade e aprendizado reforçado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de e-learning dinâmico de 30 segundos que introduza rapidamente um conceito complexo para estudantes de cursos online, servindo como um tutorial introdutório rápido. O estilo visual e de áudio deve ser conciso e acelerado, incorporando vários clipes e gráficos, aproveitando ao máximo o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para melhorar a compreensão visual.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Tutoriais de Manutenção

Crie vídeos tutoriais de manutenção profissionais sem esforço com IA, transformando procedimentos complexos em guias visuais claros, envolventes e fáceis de entender.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Tutorial
Comece escrevendo ou colando suas instruções de manutenção na HeyGen. Nossa plataforma usa esse texto para gerar uma narração profissional, garantindo uma narração precisa para seus vídeos tutoriais.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses avatares humanos de IA realistas apresentarão seu conteúdo de manutenção de forma clara, adicionando um toque humano ao seu projeto de criador de vídeos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Integre seus visuais específicos de manutenção, como gravações de tela ou mídia de estoque, e aplique seus controles de branding de treinamento corporativo, como logotipos e cores. Isso garante que seus vídeos instrucionais estejam alinhados com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu tutorial de manutenção esteja completo, exporte-o no formato e proporção desejados. Seus guias de como fazer de alta qualidade estão agora prontos para plataformas de e-learning ou treinamento online interno, garantindo ampla acessibilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Instruções Complexas

.

Transforme procedimentos de manutenção intrincados em vídeos tutoriais facilmente compreensíveis, melhorando significativamente a clareza da sua educação técnica.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais?

O criador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a produção de vídeos instrucionais e guias de como fazer, transformando texto em conteúdo envolvente com Apresentadores de IA. Isso torna a criação de vídeos de treinamento eficiente e acessível para todos.

A HeyGen pode ser usada para criar vídeos tutoriais de manutenção específicos?

Sim, a HeyGen é uma excelente ferramenta para criar vídeos de treinamento especializados, como vídeos de treinamento de manutenção de equipamentos. Você pode aproveitar avatares humanos de IA realistas e a funcionalidade de texto para vídeo para demonstrar claramente procedimentos complexos.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece como criador de vídeos de IA?

A HeyGen integra capacidades avançadas de IA, incluindo avatares humanos de IA realistas e conversão robusta de texto para vídeo, para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de um simples roteiro. Isso permite a criação rápida de vídeos de e-learning e treinamento corporativo de nível profissional.

Quais benefícios a HeyGen traz para iniciativas de treinamento corporativo e e-learning?

A HeyGen serve como um criador de vídeos de treinamento abrangente, permitindo que as empresas criem rapidamente módulos de treinamento online e e-learning profissionais. Com recursos como geração de narração e modelos personalizáveis, garante vídeos instrucionais envolventes e consistentes para qualquer organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo