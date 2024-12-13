Crie um vídeo de dicas rápidas de 30 segundos para proprietários e inquilinos, mostrando truques essenciais de manutenção fáceis de seguir, como consertos de vazamentos de torneira ou trocas de filtros de poeira. O estilo visual deve ser brilhante e limpo, usando gráficos animados e exemplos do mundo real, acompanhado por música de fundo animada e uma narração amigável e clara gerada usando o recurso de geração de Voz do HeyGen.

Gerar Vídeo