Criador de Vídeos de Instrução de Manutenção para Guias Claros

Aprimore seus vídeos de treinamento com avatares de IA envolventes, simplificando procedimentos complexos de manutenção para sua equipe.

412/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia visual envolvente de 45 segundos para novos funcionários de manufatura, ilustrando um processo complexo de linha de montagem. O vídeo deve apresentar visuais dinâmicos, semelhantes a infográficos, e uma trilha sonora animada, com informações apresentadas por um avatar de IA para manter um estilo de apresentação consistente e amigável. Este vídeo de treinamento ajudará a acelerar a integração e a compreensão de procedimentos críticos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos direcionado a técnicos de serviço de campo, detalhando um procedimento operacional padrão (POP) crítico para reparo de equipamentos. Os visuais devem ser diretos e orientados para a ação, destacando etapas-chave com ênfase em texto na tela, enquanto o áudio apresenta uma narração concisa e profissional apoiada por legendas do HeyGen para acessibilidade em ambientes barulhentos. Esta documentação em vídeo garante a adesão às melhores práticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de clientes de 50 segundos apresentando novos usuários a um recurso principal do produto. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, acessível e limpo, exibindo demonstrações de interface de usuário através de modelos e cenas bem projetados que ajudam os usuários a entender rapidamente a funcionalidade. Uma narração calorosa de IA guiará o espectador pelos passos, tornando a experiência inicial do usuário suave e informativa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Instrução de Manutenção

Crie rapidamente vídeos de instrução de manutenção profissionais e envolventes, transformando procedimentos complexos em guias visuais claros e acionáveis para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Instrucional
Comece inserindo suas instruções de manutenção como texto. Aproveite as capacidades de texto para vídeo do HeyGen para gerar instantaneamente um rascunho inicial, estabelecendo a base para seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA
Aumente o engajamento e o profissionalismo selecionando avatares de IA adequados para apresentar suas instruções. Os diversos avatares de IA do HeyGen podem transmitir sua mensagem de forma clara e consistente.
3
Step 3
Adicione Narração e Mídia de Apoio
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro e incorpore mídia de apoio da biblioteca. A geração de narração do HeyGen garante áudio claro para seus guias visuais.
4
Step 4
Exporte Seus POPs de Manutenção
Finalize seu vídeo e aplique quaisquer controles de marca. Em seguida, exporte-o facilmente no formato necessário. O HeyGen simplifica a produção de documentação em vídeo de alta qualidade para os POPs de sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Guias Visuais e Dicas Rápidas

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes, ideais para dicas de manutenção imediatas, tutoriais rápidos ou atualizações operacionais frequentes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos instrucionais?

O HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos instrucionais profissionais usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode facilmente transformar roteiros em guias visuais envolventes, melhorando o aprendizado e a compreensão para seu público.

O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento para POPs?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos de IA ideal para gerar vídeos de treinamento eficazes e POPs visuais. Utilize modelos pré-construídos, avatares de IA e geração automática de narração para padronizar seus processos e garantir uma integração consistente de funcionários e desenvolvimento de habilidades.

O que torna o HeyGen um criador eficaz de vídeos de instrução de manutenção?

O criador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a criação de vídeos detalhados de instrução de manutenção ao transformar procedimentos complexos em guias visuais claros. Com recursos como avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro, você pode fornecer documentação em vídeo consistente e acessível para qualquer tarefa.

Como o HeyGen simplifica a documentação em vídeo e guias visuais?

O HeyGen simplifica a documentação em vídeo ao transformar conteúdo escrito em vídeos explicativos dinâmicos e guias visuais com avatares de IA e geração automática de narração. Isso permite a criação eficiente de conteúdo envolvente para integração de clientes ou compartilhamento de conhecimento interno sem a necessidade de produção de vídeo complexa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo