Criador de Vídeos de Macro Compreensão: Simplifique Ideias Complexas
Transforme roteiros complexos em vídeos claros e envolventes sem esforço usando nossa avançada capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo tutorial de 1,5 minuto para treinadores corporativos e educadores, focando no poder de um "agente de vídeo AI" para entregar material de aprendizagem consistente e envolvente. O vídeo deve ter um estilo visual encorajador e amigável, utilizando elementos de design modernos e uma trilha sonora animada, enquanto exibe os "Avatares AI" do HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e manter o engajamento dos alunos.
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos direcionado a gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que precisam de uma "ferramenta de vídeo online" eficiente. O estilo visual deve ser vibrante e acelerado, incorporando cortes rápidos e música de fundo em tendência, destacando como a capacidade de "Legendas/legendas" do HeyGen automaticamente melhora a acessibilidade e a retenção de espectadores em várias plataformas.
Crie um vídeo de demonstração educacional de 2 minutos para videomakers freelancers e agências, ilustrando como o HeyGen simplifica os fluxos de trabalho de produção de vídeo como uma "ferramenta de vídeo online" abrangente. Empregue um estilo visual elegante e minimalista com uma narração calma e autoritária, enfatizando a eficiência obtida ao aproveitar o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para integrar rapidamente ativos visuais de alta qualidade sem sair da plataforma.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo Educacional Envolvente.
Desenvolva cursos abrangentes sem esforço para educar um público global sobre diversos tópicos.
Melhore Vídeos de Treinamento Corporativo.
Melhore o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento por meio de vídeos de treinamento dinâmicos e com tecnologia AI.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen facilita a criação de vídeos a partir de texto?
O HeyGen utiliza edição avançada com tecnologia AI para transformar seu texto em vídeo a partir de roteiro sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e nossa ferramenta de vídeo online gerará um vídeo profissional, completo com avatares AI e geração de narração, economizando um tempo significativo de produção.
Posso personalizar avatares AI e legendas nos meus vídeos do HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de avatares AI personalizáveis que podem ser adaptados à sua marca. Você também pode adicionar e personalizar legendas e subtítulos, garantindo que sua mensagem seja acessível e envolvente para todos os espectadores.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para saída de vídeo?
O HeyGen suporta redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo sempre pareça profissional. Além disso, os usuários podem integrar B-rolls e utilizar nosso suporte abrangente de biblioteca de mídia/estoque para aprimorar suas produções de vídeo.
O que torna o HeyGen uma ferramenta de vídeo online abrangente?
O HeyGen se destaca como um agente de vídeo AI e uma ferramenta de vídeo online abrangente porque simplifica todo o processo de Geração de Vídeo de ponta a ponta. Desde a Criação de Vídeo Nativa de Prompt até a utilização de modelos e cenas, ele capacita os usuários a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente.