O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como geração avançada de narração e geração automática de legendas para enriquecer seus vídeos com IA, aumentando a acessibilidade e o alcance. Os usuários também se beneficiam de controles extensivos de branding e redimensionamento de proporção, agilizando o processo de geração de vídeo de ponta a ponta de forma eficiente.