Seu Criador de Vídeo de Perspectiva Macro com IA para Produção Criativa

Produza facilmente vídeos de alta qualidade com IA a partir de texto simples. Desbloqueie narrativas dinâmicas com o recurso avançado de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de vídeo de `mídias sociais` de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, enfatizando as capacidades de `Geração de Vídeo de Ponta a Ponta` do HeyGen. O vídeo deve apresentar transições dinâmicas, música de fundo animada e cortes rápidos para destacar conteúdos diversos, demonstrando como os usuários podem facilmente aproveitar `Modelos & cenas` e `Redimensionamento de proporção & exportações` para distribuição em múltiplas plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo educacional de 2 minutos projetado para treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, demonstrando um processo técnico complexo como parte da `Criação de Conteúdo Educacional`. O vídeo deve apresentar `avatares de IA` profissionais explicando os passos claramente, acompanhados por recursos visuais na tela e um tom autoritário, destacando a integração perfeita de `avatares de IA` e `Legendas/captions` para acessibilidade e engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo curto de 45 segundos para profissionais de marketing e agências de publicidade, focando em `Narrativa Dinâmica` através de sequências rápidas de `texto para vídeo` de um `criador de vídeo de perspectiva macro`. O estilo visual deve ser moderno e visualmente impactante, usando gráficos em movimento envolventes e narração concisa para apresentar uma ideia complexa de forma simples, aproveitando `Texto para vídeo a partir de roteiro` e um rico `Suporte de biblioteca de mídia/estoque`.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Perspectiva Macro

Crie vídeos abrangentes e de alta qualidade com IA, do conceito à conclusão, com nosso Motor Criativo intuitivo, garantindo visuais fotorrealistas e narrativas dinâmicas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Narrativo
Comece criando a história do seu vídeo ou colando um roteiro existente. Nossa capacidade de texto para vídeo transforma seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, formando a base da sua perspectiva macro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para incorporar sua mensagem. Esses avatares, completos com visuais e expressões fotorrealistas, dão vida à sua visão abrangente.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de alta qualidade. Selecione entre várias vozes e idiomas para fornecer uma narração clara, garantindo que sua história abrangente seja comunicada de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Ponta a Ponta
Finalize sua produção utilizando nossas opções de redimensionamento de proporção e exportação. Esta eficiente Geração de Vídeo de Ponta a Ponta garante que seu vídeo polido esteja pronto para qualquer plataforma, transmitindo sua perspectiva macro de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Automatize Conteúdo de Mídias Sociais

Gere rapidamente vídeos e clipes envolventes para mídias sociais, permitindo uma estratégia de conteúdo consistente e ampla com a eficiência do gerador de vídeos com IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen otimiza a eficiência da produção de vídeos?

O inovador gerador de vídeos com IA do HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos profissionais com IA, com notável eficiência na edição de vídeos. Essa capacidade melhora significativamente a automação de fluxo de trabalho ao reduzir o esforço manual na criação de conteúdo.

O HeyGen pode criar visuais fotorrealistas e avatares de IA?

Sim, o avançado Motor Criativo do HeyGen é projetado para produzir vídeos com IA atraentes, apresentando visuais fotorrealistas e avatares de IA realistas. Ele incorpora capacidades como iluminação cinematográfica e profundidade de campo para garantir uma produção de alta qualidade e envolvente para diversas necessidades de narrativa.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criação de vídeos abrangente?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como geração avançada de narração e geração automática de legendas para enriquecer seus vídeos com IA, aumentando a acessibilidade e o alcance. Os usuários também se beneficiam de controles extensivos de branding e redimensionamento de proporção, agilizando o processo de geração de vídeo de ponta a ponta de forma eficiente.

Para que tipos de conteúdo o HeyGen é uma solução ideal?

O HeyGen é um gerador de vídeos com IA ideal para diversas aplicações, permitindo narrativas dinâmicas, criação de conteúdo educacional e vídeos impactantes para mídias sociais com facilidade. Ele serve como um criador de vídeo de perspectiva macro abrangente, destacando-se na geração de vídeos de alta qualidade com IA para diversas necessidades de comunicação.

