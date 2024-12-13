Produza um vídeo instrutivo de 60 segundos para educadores e estudantes de ciências, mostrando vividamente um "Conjunto de Demonstração de Motor/Gerador" em ação. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, utilizando gráficos dinâmicos para ilustrar como o trabalho mecânico se transforma em energia elétrica, com uma narração entusiástica e clara explicando o processo de um gerador "movido à mão". Os "avatares de IA" da HeyGen podem apresentar efetivamente as etapas da demonstração, tornando conceitos complexos fáceis de entender na sala de aula.

Gerar Vídeo