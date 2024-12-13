Crie um vídeo explicativo de 60 segundos sobre aprendizado de máquina direcionado a executivos de negócios, projetado para desmistificar conceitos complexos de criação de vídeo com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, usando animações limpas e infográficos, complementados por uma narração calma e autoritária. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para produzir a narrativa de forma eficiente e apresente um avatar de IA como apresentador para adicionar um toque humano às explicações técnicas.

