Gerador de Vídeos de Treinamento: Crie Conteúdo Envolvente de L&D

Transforme seus materiais de treinamento em vídeos envolventes para aprendizado e desenvolvimento com avatares de AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo animado de 45 segundos direcionado a funcionários e gerentes de L&D, enfatizando a aquisição de novas habilidades com visuais dinâmicos e uma narração energética e clara. Este "criador de vídeos de AI" utiliza Modelos e cenas para construir rapidamente conteúdo atraente de "aprendizado e desenvolvimento", garantindo alto engajamento através de layouts pré-desenhados e controles intuitivos, tudo enquanto gera uma narração profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça precisa de "documentação em vídeo" de 90 segundos para líderes de equipe e equipe técnica, delineando procedimentos complexos de software com uma apresentação visual concisa e passo a passo e uma voz calma e autoritária. Esta solução de uma "plataforma de AI para negócios" garante clareza e acessibilidade ao incorporar Legendas automáticas para todos os espectadores e enriquecer o conteúdo com visuais relevantes do suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo envolvente de 30 segundos voltado para equipes de marketing, destacando recursos do produto com um estilo visual moderno e elegante, música de fundo animada e um tom profissional, mas acessível. Alcance o máximo impacto com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para distribuição em múltiplas plataformas e mensagens personalizadas usando avatares de AI que podem ser personalizados para refletir a identidade da marca, enfatizando o poder da "personalização" na criação de vídeos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento

Crie de forma eficiente conteúdo de aprendizado envolvente e SOPs com vídeo de AI. Transforme texto em vídeos de treinamento profissionais, simplifique a integração e melhore a documentação em vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento. Nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro transforma seu material escrito em um vídeo dinâmico, ideal para aprendizado e desenvolvimento.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de AI
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de AI para apresentar seu treinamento. Esses apresentadores realistas dão vida ao seu conteúdo, tornando seus projetos de criador de vídeos de AI altamente envolventes.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores da empresa. Você também pode incorporar mídia de estoque de nossa biblioteca ou fazer upload do seu próprio material para enriquecer a saída do seu gerador de vídeos de treinamento.
4
Step 4
Finalize e Exporte
Gere legendas de alta qualidade para garantir acessibilidade. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo completo em vários formatos de proporção para uma documentação em vídeo e compartilhamento sem interrupções.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Avançar na Educação em Saúde

Clarifique informações médicas complexas em conteúdo de vídeo acessível, beneficiando especificamente profissionais de saúde através de experiências de aprendizado aprimoradas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de vídeos de AI para negócios?

HeyGen é uma plataforma avançada de AI para negócios que transforma texto em vídeos profissionais usando avatares de AI realistas e AI de texto-para-vídeo. Ele serve como um gerador de vídeos de treinamento eficiente, permitindo que as empresas criem conteúdo de vídeo de alta qualidade para diversas necessidades com uma facilidade sem precedentes.

Posso personalizar avatares de AI para minhas necessidades de criação de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de AI, alinhando-se perfeitamente com sua marca e mensagem. Isso permite a criação de vídeos personalizados, tornando seu conteúdo único e eficaz para diversos públicos.

Quais aplicações o HeyGen oferece para aprendizado e desenvolvimento?

O HeyGen revoluciona o aprendizado e desenvolvimento ao simplificar a documentação em vídeo e a criação de conteúdo envolvente como SOPs com AI. É uma solução ideal para gerar vídeos de integração e materiais de treinamento, facilitando a transferência de conhecimento em toda a sua organização.

Existem modelos disponíveis para simplificar a produção de AI de texto-para-vídeo?

Absolutamente, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos profissionais para acelerar sua produção de AI de texto-para-vídeo. Essas cenas e layouts pré-desenhados capacitam os usuários a criar vídeos impressionantes rapidamente, mesmo sem experiência prévia em criação de vídeos.

