Desenvolva um vídeo de 1 minuto direcionado a corretores de imóveis ocupados que precisam gerar rapidamente visitas guiadas atraentes de propriedades sem filmagem tradicional. O estilo visual deve ser elegante e moderno, focando em transições rápidas e imagens profissionais de propriedades, complementadas por uma narração articulada e tranquilizadora. Mostre o poder do HeyGen como um criador de vídeos imobiliários com IA, demonstrando como os agentes podem usar o recurso "texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar descrições de listagens em narrativas envolventes em minutos, enfatizando o benefício de "não requer filmagem".

