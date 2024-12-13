Crie um vídeo atraente de 30 segundos para o lançamento de um novo produto de coleção de moda de luxo, direcionado a consumidores de alto padrão e compradores de moda. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, opulento e cinematográfico, com música de fundo sofisticada e uma narração clara e autoritária gerada usando o recurso de geração de voz do HeyGen, complementando visuais ricos dos modelos e cenas do HeyGen. Este vídeo visa criar desejo imediato e mostrar os detalhes requintados da linha mais recente.

