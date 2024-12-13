Imagine um vídeo de visualização de produto de 60 segundos, projetado para profissionais de marketing de bens de luxo, destacando os detalhes intrincados de um novo relógio de alta gama. O estilo visual deve ser elegante, em alta definição e minimalista, apresentando closes sofisticados e transições elegantes, complementados por uma trilha sonora elegante e uma narração profissional gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, tudo construído a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo para destacar as principais características do item de luxo.

