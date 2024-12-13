Criador de Vídeos para Programas de Fidelidade: Campanhas Personalizadas

Eleve o engajamento do cliente através de campanhas personalizadas. Aproveite os controles de Branding do HeyGen para vídeos de programas de recompensas consistentes e profissionais.

Imagine criar um vídeo de boas-vindas vibrante de 30 segundos para novos inscritos no programa de fidelidade, especificamente projetado para aumentar o engajamento inicial dos clientes. O estilo visual desejado é brilhante e convidativo, incorporando gráficos amigáveis e complementado por uma narração calorosa e entusiástica. Você pode facilmente alcançar um tom consistente e profissional para o conteúdo do seu criador de vídeos do programa de fidelidade utilizando a geração de narração do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo explicativo animado de 45 segundos que ilustre claramente o processo de ganhar e resgatar pontos dentro do seu programa de recompensas. Este vídeo deve ter como alvo tanto os membros existentes quanto os potenciais inscritos, empregando um estilo visual limpo e profissional com texto na tela fácil de seguir e uma narração clara e concisa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para garantir a entrega precisa de informações e uma apresentação polida para este vídeo do programa de recompensas.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo personalizado de 60 segundos para seus membros de fidelidade de nível superior, com o objetivo de celebrar seu engajamento ao longo do ano e reforçar efetivamente a retenção de clientes, destacando benefícios exclusivos. Este vídeo exige um estilo visual sofisticado e apreciativo, idealmente incorporando pontos de dados personalizados, e deve ser entregue por um avatar de IA amigável e empático. Com os avatares de IA do HeyGen, você pode proporcionar uma sensação única de interação face a face, tornando esses resumos de vídeo personalizados verdadeiramente especiais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos para anunciar uma oferta exclusiva por tempo limitado para todos os membros do programa de fidelidade, projetado como parte de suas campanhas personalizadas. Este vídeo requer um estilo visual energético e envolvente, com sobreposições de texto em negrito, música de fundo impactante e mudanças rápidas de cena. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo profissional e atraente que promova Programas de Fidelidade e Ofertas de forma eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Programas de Fidelidade

Crie vídeos envolventes e personalizados para seus programas de fidelidade sem esforço. Conecte-se com seus clientes e impulsione a retenção com estas etapas simples.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo de Fidelidade
Comece criando um novo projeto ou selecionando entre uma variedade de modelos e cenas adaptados para o conteúdo do seu criador de vídeos de programa de fidelidade, estabelecendo uma base sólida para sua mensagem.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Marca
Selecione um avatar de IA envolvente para entregar sua mensagem. Personalize sua aparência para corresponder à sua marca, garantindo que o conteúdo do seu criador de vídeos de IA seja tanto personalizado quanto profissional.
3
Step 3
Adicione Seu Roteiro Personalizado
Adicione seu roteiro personalizado para campanhas personalizadas, aproveitando a tecnologia avançada de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para transformar suas palavras em conteúdo de vídeo dinâmico e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Envolva Seu Público
Exporte facilmente seu vídeo de fidelidade finalizado em vários formatos de proporção, tornando-o pronto para distribuição. Esta etapa final capacita você a aumentar o engajamento do cliente e promover suas ofertas de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Celebre Marcos e Benefícios dos Membros

.

Produza vídeos de IA envolventes para mostrar o valor do seu programa de fidelidade e celebrar conquistas dos membros e benefícios exclusivos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar nossos vídeos de programas de fidelidade e o engajamento do cliente?

O HeyGen capacita empresas a criar campanhas envolventes e personalizadas para seus programas de fidelidade. Utilize nosso criador de vídeos com IA para gerar vídeos dinâmicos de programas de recompensas e resumos de vídeo personalizados que aumentam significativamente a retenção e o engajamento dos clientes.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece como criador de vídeos com IA?

O HeyGen oferece ferramentas robustas com tecnologia de IA, incluindo avatares de IA realistas e tecnologia avançada de Texto-para-vídeo, para simplificar a criação de vídeos. Isso permite que você produza vídeos de alta qualidade de forma eficiente para diversas necessidades, desde redes sociais até vídeos explicativos.

O HeyGen suporta resumos de vídeo personalizados para clientes individuais?

Sim, o HeyGen é projetado para campanhas personalizadas, permitindo que você crie conteúdo de vídeo sob medida, como resumos de vídeo personalizados. Com controles de branding robustos e modelos personalizáveis, você pode entregar mensagens únicas que ressoam com cada cliente.

Com que rapidez posso criar vídeos profissionais usando o HeyGen?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos, permitindo que você crie rapidamente conteúdo profissional com facilidade. Aproveite nossos extensos modelos e cenas, combine com a geração de narração gerada por IA e adicione legendas automaticamente para produzir vídeos impactantes sem habilidades extensivas de edição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo