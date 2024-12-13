Desenvolva um vídeo de lookbook de moda atraente de 30 segundos, voltado para o público da Geração Z e jovens millennials em plataformas como Instagram. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, com cortes rápidos, closes em texturas de tecidos e modelos diversos em ambientes urbanos. Acompanhe isso com uma trilha sonora animada e moderna e uma narração clara para destacar as principais peças da coleção, utilizando a capacidade de geração de narração do HeyGen para narrar as últimas tendências.

