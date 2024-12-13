Long Form Video Maker: Create Engaging Content Easily

Transforme suas ideias em vídeos cativantes com nossos avatares de IA e modelos predefinidos, garantindo edição de vídeo contínua e legendas geradas automaticamente.

579/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Nesta exploração técnica de 45 segundos, descubra como a ferramenta de edição de vídeo da HeyGen pode transformar seu processo de criação de conteúdo. Direcionado a editores de vídeo e profissionais de marketing digital, este vídeo demonstrará a eficiência da transcrição de vídeos e das legendas geradas automaticamente. O estilo visual limpo e profissional, aliado a uma narração clara e informativa, guiará os espectadores pelos aspectos técnicos da ferramenta. Este vídeo é ideal para aqueles que buscam otimizar seu fluxo de trabalho com recursos avançados de edição.
Prompt 2
Experimente a magia da narração de histórias em uma explosão criativa de 30 segundos com o criador de clipes de IA da HeyGen. Perfeito para influenciadores de mídias sociais e criadores de conteúdo, este vídeo mostrará a facilidade de usar modelos pré-definidos e a ferramenta AI Storyboard para criar narrativas envolventes. O estilo visual vibrante e energético, combinado com uma trilha sonora cativante, inspirará os espectadores a liberar sua criatividade. Este vídeo é feito sob medida para aqueles que desejam criar vídeos curtos impactantes com facilidade.
Prompt 3
Embarque em uma jornada de 60 segundos pelo universo técnico da criação de vídeos com o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen. Voltado para videógrafos profissionais e estrategistas de conteúdo, este vídeo destacará a importância de manter a integridade visual em diferentes plataformas. O estilo visual elegante e moderno, acompanhado por uma trilha sonora sofisticada, atrairá aqueles que priorizam a precisão e a qualidade em seus projetos de vídeo. Este vídeo é perfeito para o público que busca otimizar seu conteúdo para experiências de visualização diversificadas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Longos

Crie vídeos longos envolventes com facilidade usando nossas ferramentas e recursos intuitivos.

1
Step 1
Crie com a Ferramenta de Storyboard AI
Inicie sua jornada de criação de vídeos utilizando a ferramenta AI Storyboard. Esse recurso ajuda você a estruturar seu vídeo de forma criativa, garantindo um fluxo contínuo do início ao fim.
2
Step 2
Escolha um Modelo Pré-definido
Selecione entre uma variedade de modelos pré-definidos para dar ao seu vídeo um aspecto profissional. Esses modelos são projetados para atender a diferentes temas e estilos, facilitando a adequação à sua visão criativa.
3
Step 3
Adicionar Legendas Geradas Automaticamente
Aumente a acessibilidade e o engajamento adicionando legendas geradas automaticamente. Esse recurso transcreve seu vídeo automaticamente, fornecendo legendas precisas que atendem a um público mais amplo.
4
Step 4
Exportar na Proporção de Aspecto Desejada
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o na proporção de aspecto desejada. Isso garante que seu vídeo seja otimizado para diversas plataformas, mantendo a qualidade e a consistência em diferentes experiências de visualização.

Casos de Uso

O criador de vídeos longos da HeyGen capacita criadores com ferramentas avançadas de edição de vídeo, criação de clipes com IA e legendas geradas automaticamente, otimizando a produção de conteúdo envolvente. Com recursos como transcrição de vídeo e suporte a idiomas, a HeyGen aprimora o processo criativo, tornando mais fácil produzir vídeos de alta qualidade de maneira eficiente.

Crie Mais Cursos e Alcance Mais Alunos no Mundo Todo

.

Expand your educational reach by producing comprehensive courses with HeyGen's long form video maker, complete with auto-generated captions and language support.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen aprimora a criação de vídeos longos?

A HeyGen oferece um criador de vídeos longos robusto que utiliza IA para otimizar o processo criativo. Com recursos como avatares de IA e conversão de texto em vídeo a partir de roteiros, você pode produzir conteúdo envolvente de maneira eficiente.

Quais ferramentas de edição de vídeo o HeyGen oferece?

A HeyGen oferece um conjunto completo de ferramentas de edição de vídeo, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, modelos predefinidos e controles de marca para garantir que seus vídeos atendam aos padrões profissionais.

O HeyGen pode gerar legendas automaticamente para vídeos?

Sim, o HeyGen pode gerar legendas automaticamente, melhorando a acessibilidade e o engajamento. Essa funcionalidade faz parte de suas capacidades de transcrição de vídeo, garantindo legendas precisas e profissionais.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para vídeos curtos?

O HeyGen suporta a criação de vídeos curtos com seu criador de clipes de IA e ferramenta de Storyboard de IA, permitindo uma produção de vídeo rápida e criativa com suporte a idiomas e acesso a biblioteca de mídia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo