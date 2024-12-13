A HeyGen simplifica a produção de diversos vídeos instrucionais, desde treinamento de TI até treinamento de RH, fornecendo uma plataforma fácil de usar que combina ferramentas potentes de IA com uma robusta biblioteca de mídia. Nossa plataforma ajuda você a gerar projetos de vídeo de alta qualidade de forma eficiente, melhorando a retenção de informações em todas as categorias de treinamento.