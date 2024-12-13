Crie um vídeo de marketing de 45 segundos direcionado a marcas de e-commerce, mostrando como um gerador de vídeo de fluxo de trabalho logístico de ponta otimiza suas operações. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com animações dinâmicas dos processos da cadeia de suprimentos, complementadas por uma narração envolvente e confiante gerada diretamente do seu roteiro usando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar os principais benefícios, tornando ideias complexas facilmente compreensíveis.

Gerar Vídeo