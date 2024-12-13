Desenvolva um tutorial técnico de 1 minuto para gerentes de TI e desenvolvedores, demonstrando as funções principais de uma plataforma de vídeo com IA. O vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e profissional, com seções gravadas na tela e narração precisa em voz de IA, destacando a interface amigável do HeyGen e sua capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para geração rápida de conteúdo.

Gerar Vídeo