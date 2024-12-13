Criador de Vídeo de Anúncio de Localização: Fácil e Envolvente

Crie vídeos de anúncio de localização impactantes para redes sociais usando nossos Templates & cenas personalizáveis.

Crie uma experiência vibrante de "criador de vídeo de anúncio de localização" de 30 segundos para os amantes de gastronomia locais, destacando a abertura de um novo café com um estilo visual acolhedor e convidativo e música de fundo jazz alegre, utilizando os "Templates & cenas" da HeyGen para definir o clima sem esforço.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um "vídeo de anúncio de mudança" polido de 45 segundos, projetado para informar clientes corporativos e parceiros existentes sobre uma nova localização de escritório, apresentando uma estética visual elegante e profissional e uma narração tranquilizadora gerada usando as capacidades de "Geração de narração" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Que tal gerar uma peça cativante de "criador de vídeo de anúncio" de 60 segundos para planejadores de eventos, revelando um novo local de luxo com um estilo visual cinematográfico, animações dinâmicas e música de fundo orquestral sofisticada, aproveitando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para visuais impressionantes?
Prompt de Exemplo 3
Produza uma peça impactante de 15 segundos impulsionada por "templates de vídeo" direcionada a formadores de tendência urbanos, anunciando uma loja pop-up de moda por tempo limitado com um estilo visual rápido e infundido de neon e uma trilha sonora eletrônica pulsante, aumentando o engajamento com "Legendas" criadas via plataforma HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Anúncio de Localização

Crie vídeos de anúncio de localização cativantes em minutos, perfeitos para compartilhar suas novidades emocionantes em todas as plataformas.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de "templates de vídeo" projetados para anúncios, incluindo anúncios de mudança. Isso inicia seu processo de criação com layouts e cenas profissionais.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu anúncio adicionando seu texto e visuais específicos. Utilize "texto para vídeo a partir de roteiro" para gerar instantaneamente narrações a partir de sua mensagem escrita, garantindo clareza e impacto.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Áudio
Eleve seu vídeo com visuais envolventes e "música de fundo". Opcionalmente, integre "avatares de IA" realistas para apresentar seu anúncio, tornando sua mensagem ainda mais dinâmica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu "vídeo de anúncio" esteja perfeito, "exporte o vídeo" no formato e proporção desejados. Facilmente "compartilhe online" nas "redes sociais" e informe seu público sobre sua nova localização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Revelações de Localização Inspiradoras

Crie vídeos de anúncio envolventes que animem e envolvam seu público sobre novas localizações, criando um burburinho positivo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de anúncio profissional?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para criar vídeos de anúncio profissionais com facilidade. Você pode começar com templates de vídeo pré-desenhados e personalizar seu vídeo com sua própria marca, garantindo que sua mensagem se destaque de forma criativa.

A HeyGen oferece recursos de IA para aprimorar vídeos de anúncio?

Sim, a HeyGen utiliza IA avançada para aprimorar seus vídeos de anúncio. Você pode usar avatares de IA realistas e gerar conteúdo de vídeo diretamente de um roteiro usando nossas capacidades de texto para vídeo, adicionando animações envolventes.

Posso compartilhar facilmente meu vídeo de anúncio criado com a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen facilita a exportação de vídeos em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Uma vez que seu vídeo de anúncio esteja pronto, você pode compartilhá-lo facilmente online em seus canais de redes sociais para alcançar seu público.

Quais ferramentas criativas estão disponíveis para personalizar meu vídeo de anúncio?

A HeyGen oferece um editor de vídeo robusto com uma biblioteca de mídia abrangente para personalizar seu vídeo de anúncio. Você pode facilmente adicionar música de fundo adequada e utilizar controles de marca para garantir que seu vídeo transmita perfeitamente sua mensagem.

