Crie um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando o processo fluido de localização de vídeos para empresas internacionais, especificamente direcionado a gerentes de marketing que buscam expandir seu alcance global. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gravações de tela e gráficos limpos, enquanto o áudio permanece claro e autoritário. Destaque como o robusto recurso de Legendas/captions do HeyGen pode instantaneamente tornar o conteúdo acessível em vários idiomas, explicando sua eficiência técnica.

