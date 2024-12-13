Produza um vídeo explicativo técnico de 1 minuto voltado para desenvolvedores de software e integradores de tecnologia, ilustrando como integrar perfeitamente um gerador de vídeo localizado em suas plataformas existentes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando trechos de código API e exemplos de UI limpos, complementados por uma narração informativa e profissional que destaca a facilidade de uso da capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criação automatizada de conteúdo.

Gerar Vídeo