Criador de Vídeos de Treinamento Localizado para Equipes Globais

Implante rapidamente conteúdo de eLearning localizado e de alta qualidade em todo o mundo, tornando o treinamento eficaz com Avatares de IA realistas.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto direcionado a equipes técnicas, ilustrando como o HeyGen atua como um criador de vídeos de treinamento localizados. O vídeo deve apresentar visuais modernos e limpos e uma narração autoritária em IA explicando o processo contínuo de transformar um roteiro em um módulo de treinamento multilíngue usando "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e "Avatares de IA", garantindo "suporte multilíngue" para diversos aprendizes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos projetado para equipes de L&D e treinadores corporativos, mostrando o poder da "Localização de vídeo por IA" para escalar o "Treinamento Global de Funcionários". Utilize visuais envolventes e dinâmicos com uma narração amigável e profissional em IA, demonstrando como é fácil localizar materiais existentes com "Geração de narração" e "Legendas/legendas" geradas automaticamente, utilizando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para conteúdo contextual rico.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 45 segundos voltado para gerentes de produto, detalhando a rápida criação de "explicadores de produto" para um mercado global. O estilo visual deve ser elegante e informativo, com um avatar de IA conhecedor apresentando os principais recursos. Destaque a capacidade do HeyGen de criar "conteúdo localizado" rapidamente através de "Avatares de IA" e conversão rápida de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", otimizando para várias plataformas com "Redimensionamento de proporção e exportações".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo abrangente de 2 minutos para oficiais de conformidade e departamentos de RH, demonstrando como entregar efetivamente "Treinamento de Conformidade" para um "público de treinamento global". O vídeo deve adotar um estilo visual sério e estruturado, enfatizando clareza e precisão com uma voz calma em IA e "Legendas/legendas" exibidas de forma proeminente. Ilustre como "Modelos e cenas" simplificam a criação de conteúdo de "treinamento localizado", garantindo mensagens consistentes em diferentes grupos linguísticos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento Localizado

Simplifique seu treinamento global de funcionários criando e localizando facilmente vídeos envolventes, garantindo que sua mensagem ressoe com públicos diversos em todo o mundo.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento Principal
Comece criando seu conteúdo de treinamento fundamental. Use nossos modelos ou converta seu roteiro diretamente em um vídeo com Avatares de IA dinâmicos e mídia rica de nossa biblioteca.
2
Step 2
Adicione Suporte Multilíngue
Integre facilmente suporte multilíngue gerando vozes naturais em IA e traduzindo e sincronizando automaticamente legendas e subtítulos para compreensão global.
3
Step 3
Selecione para Adaptação Cultural
Refine seu vídeo para regiões específicas. Selecione e aplique controles de marca, personalize visuais ou ajuste Avatares de IA para garantir adaptação cultural perfeita e relevância.
4
Step 4
Exporte e Distribua Globalmente
Baixe seus vídeos de treinamento totalmente localizados em vários formatos e proporções, prontos para distribuição perfeita ao seu público global de treinamento de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Treinamento Complexos

.

Simplifique assuntos de treinamento complexos em conteúdo de vídeo de IA envolvente, melhorando a clareza e o impacto educacional para todos os alunos globalmente.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen utiliza Avatares de IA avançados e tecnologia de texto-para-vídeo para agilizar a produção de vídeos de treinamento profissionais. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera narrações realistas e visuais acompanhantes, reduzindo significativamente o tempo de criação de vídeos.

O HeyGen pode localizar vídeos de treinamento para um público global?

Com certeza. O HeyGen é uma ferramenta de vídeo de localização alimentada por IA que suporta a criação de conteúdo multilíngue. Ele pode traduzir automaticamente seus roteiros, gerar narrações localizadas e fornecer legendas e subtítulos sincronizados, tornando seus vídeos de treinamento acessíveis a um público global de treinamento de funcionários.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis para vídeos do HeyGen?

O HeyGen oferece personalização técnica robusta, permitindo que você adapte seus vídeos de treinamento localizados. Você pode selecionar entre vários Avatares de IA, utilizar Modelos e integrar controles de marca como logotipos e cores. A plataforma também suporta gravação de tela e câmera e edição por arrastar e soltar para uma interface intuitiva.

O HeyGen suporta integração com sistemas de gestão de aprendizagem existentes?

Sim, o HeyGen é projetado para integração perfeita com LMS, simplificando a distribuição de seus vídeos de eLearning e treinamento. Essa capacidade técnica garante atualizações sem esforço e gerenciamento eficiente de seu conteúdo localizado dentro dos fluxos de trabalho organizacionais existentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo