Desbloqueie Mercados Globais com Nosso Gerador de Demonstração de Produto Localizado

Entregue demonstrações de produtos personalizadas em todo o mundo com traduções por IA, envolvendo prospectos globais através do texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro.

Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para engenheiros de vendas globais e gerentes de produto, demonstrando como aproveitar um gerador de demonstração de produto localizado para uma rápida entrada no mercado. O estilo visual deve ser limpo e profissional, exibindo interações de software na tela, complementado por uma narração clara e autoritária. Este vídeo destacará a eficiente geração de narração do HeyGen, permitindo rápida adaptação para diversos mercados linguísticos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 1 minuto direcionado a gerentes de operações de marketing e vendas, ilustrando a eficiência de criar demonstrações de produtos personalizadas usando um recurso de captura HTML sem código. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e animado, com transições de cena rápidas e narração concisa para enfatizar velocidade e facilidade. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para produzir rapidamente conteúdos variados para diferentes campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para administradores de CRM e especialistas em capacitação de vendas, mostrando o poder de integrar análises avançadas de visualização com sistemas de CRM existentes. A estética visual deve ser no estilo de vídeo explicativo envolvente, apresentando gráficos claros e visualização de dados, apoiados por uma voz calma e informativa. Enfatize como o recurso de Legendas do HeyGen melhora a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 75 segundos de demonstração técnica para treinadores técnicos e gerentes de sucesso do cliente, demonstrando a versatilidade das Ferramentas de Simulação Digital para vários cenários de treinamento e atualizações de produtos, incluindo Geração de Ambiente em Tempo Real. O vídeo deve ter um foco moderno e interativo na interface do usuário, com apresentação energética e sobreposições de texto na tela destacando os principais recursos. Isso utilizará efetivamente os Modelos e cenas do HeyGen para um desenvolvimento visual rápido e consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Demonstração de Produto Localizado

Crie, traduza e compartilhe facilmente demonstrações de produtos dinâmicas adaptadas para públicos globais, garantindo clareza e impacto em todos os idiomas.

1
Step 1
Grave Sua Experiência de Demonstração
Use o gravador de tela embutido para capturar diretamente os principais recursos e fluxos de trabalho do seu produto, formando a base da sua demonstração interativa.
2
Step 2
Localize o Conteúdo com IA
Aproveite as Traduções por IA para converter automaticamente o roteiro e as narrações da sua demonstração em vários idiomas, tornando seu produto acessível a um público global.
3
Step 3
Enriqueça com Avatares de IA Envolventes
Integre avatares de IA dinâmicos como apresentadores para dar vida à sua demonstração, capturando a atenção e transmitindo sua mensagem de forma profissional.
4
Step 4
Distribua Sua Demonstração Interativa
Exporte facilmente sua demonstração de produto localizada e de alta fidelidade para várias plataformas, garantindo que ela seja acessível e impactante onde quer que seu público esteja.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação Rápida de Anúncios de Demonstração de Produtos

.

Gere rapidamente anúncios de vídeo de alto desempenho apresentando suas demonstrações de produtos, adaptados para várias campanhas de marketing localizadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de demonstrações de produtos de alta fidelidade com recursos técnicos avançados?

O HeyGen utiliza IA avançada para impulsionar a criação de demonstrações de produtos de alta fidelidade, permitindo que os usuários gerem visuais cativantes e narrativas envolventes de forma eficiente a partir de roteiros. Esta plataforma robusta suporta a automação de fluxos de trabalho ao integrar avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, simplificando o processo de produção de demonstrações.

Quais capacidades de integração o HeyGen oferece para simplificar fluxos de trabalho de demonstração e melhorar análises?

O HeyGen oferece capacidades de integração robustas projetadas para simplificar fluxos de trabalho de demonstração, incluindo integrações de CRM para fluxo de dados contínuo e análises aprimoradas. Isso permite links de rastreamento personalizados e análises avançadas de visualização abrangentes, proporcionando insights profundos sobre o desempenho das demonstrações e o engajamento do público.

O HeyGen pode gerar conteúdo localizado e narrações multilíngues para públicos diversos?

Sim, o HeyGen é um poderoso gerador de demonstração de produto localizado, capaz de criar conteúdo com narrações multilíngues e traduções por IA em mais de 140 idiomas. Este recurso permite que as empresas alcancem efetivamente públicos globais diversos, localizando suas demonstrações de produtos com vozes autênticas de IA e roteiros gerados por IA.

Quais opções de implantação o HeyGen oferece para criar e compartilhar demonstrações de produtos interativas de forma segura?

O HeyGen oferece implantação segura baseada em nuvem para simulações de produtos interativas, garantindo que suas ferramentas de simulação digital estejam sempre acessíveis e compartilháveis. A plataforma suporta a criação de ambientes de demonstração de produtos personalizáveis, permitindo colaboração segura e distribuição de suas demonstrações de alta fidelidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo