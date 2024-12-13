Gerador de Vídeos de Treinamento em Localização: Crie eLearning Global

Gere rapidamente vídeos de treinamento envolventes e multilíngues usando avatares de IA do HeyGen para uma comunicação global sem barreiras.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos destinado a treinadores corporativos e criadores de conteúdo de e-learning, detalhando como aproveitar o HeyGen para criar vídeos de treinamento multilíngues. Empregue um estilo visual semelhante a um tutorial, misturando gravações de tela com gráficos dinâmicos para ilustrar o uso de diversos modelos e cenas, tornando o conteúdo envolvente e fácil de seguir. O áudio deve ter uma voz instrucional energética e clara, demonstrando a eficiência de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 2 minutos para gerentes de RH e equipes de aquisição de talentos globais, ilustrando os profundos benefícios de utilizar um gerador de vídeo com IA para programas abrangentes de integração global. O estilo visual deve ser moderno e inclusivo, apresentando diversos avatares de IA em vários ambientes profissionais, apoiados por uma rica biblioteca de mídia. O áudio será uma voz profissional e calorosa, enfatizando a capacidade do HeyGen de criar experiências de integração personalizadas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de demonstração direta de 45 segundos voltado para redatores técnicos e especialistas em documentação, provando como o HeyGen traduz e localiza eficientemente o conteúdo de vídeo existente para documentação técnica. O estilo visual deve ser limpo e orientado para demonstração, mostrando claramente a interface do usuário enquanto uma narração precisa explica o fluxo de trabalho. Destaque a facilidade de ajustar o redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas, garantindo a entrega consistente de tradução e legendas precisas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Localização

Crie e localize vídeos de treinamento com IA de forma fácil, alcançando equipes globais e garantindo comunicação consistente em qualquer idioma.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Treinamento
Comece criando seu conteúdo de treinamento principal. Use o recurso Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para gerar cenas rapidamente ou selecione entre modelos pré-fabricados para construir seus vídeos de treinamento fundamentais.
2
Step 2
Escolha um Avatar e Voz de IA
Aumente o engajamento selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador. Combine seu avatar escolhido com uma voz de IA para dar vida ao seu conteúdo, garantindo uma entrega consistente e profissional.
3
Step 3
Adicione Localização Multilíngue
Localize facilmente seu conteúdo para audiências globais. Utilize a geração avançada de narrações para traduzir o áudio do seu vídeo em vários idiomas, permitindo que seu treinamento ressoe com equipes diversas por meio de narrações de IA.
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo Localizado
Uma vez localizado, finalize seu conteúdo multilíngue. Use o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo para várias plataformas, garantindo que seu treinamento seja acessível e impactante em todo o mundo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Criação de Vídeos Envolventes

Gere rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente em minutos, aproveitando a IA para uma comunicação eficiente e diversificada.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a localização de vídeos com IA para conteúdo de treinamento?

O HeyGen simplifica a localização de vídeos com IA ao permitir a tradução e dublagem perfeita de seus vídeos de treinamento em vários idiomas, apoiando a entrega eficaz de conteúdo multilíngue. Isso inclui narrações avançadas de IA e capacidades de sincronização labial.

O HeyGen pode criar vídeos de treinamento personalizados usando avatares de IA?

Sim, o HeyGen permite que você gere vídeos de treinamento envolventes com avatares de IA realistas diretamente de um roteiro. Esse recurso proporciona um toque personalizado, aumentando a eficácia da edição de vídeo sem a necessidade de atores ao vivo.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade dos vídeos?

O HeyGen melhora a acessibilidade dos vídeos por meio da geração automática de legendas e narrações poderosas de IA. Sua tecnologia de clonagem de voz garante uma marca consistente e comunicação clara para todo o seu conteúdo multilíngue.

O HeyGen é um gerador de vídeos com IA eficiente para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade?

O HeyGen é um gerador de vídeos com IA robusto, projetado para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente. Ele simplifica o processo de edição de vídeo, ajudando as organizações a reduzir custos enquanto criam conteúdo instrucional impactante.

