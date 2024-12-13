Criador de Vídeos de Sistemas Locais: Crie Vídeos de IA Rápido

Transforme texto em vídeos profissionais e envolventes em minutos. Nossa plataforma utiliza o recurso de Texto-para-vídeo para potencializar seu conteúdo educacional e de mídias sociais.

364/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos direcionado a criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, mostrando como o HeyGen possibilita a rápida criação de vídeos de IA e apresentações dinâmicas. O estilo visual e de áudio deve ser energético e acelerado, incorporando gráficos modernos e uma trilha sonora animada, destacando a versatilidade dos avatares de IA do HeyGen para diversas necessidades de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educacional detalhado de 2 minutos para estudantes ou profissionais aprendendo sobre os componentes complexos de um criador de vídeos de sistemas locais. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e explicativo com narração calma e texto claro na tela, utilizando efetivamente o recurso de Legendas do HeyGen para melhorar a compreensão de conceitos técnicos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para profissionais de marketing, demonstrando como reutilizar conteúdo de mídias sociais em várias plataformas com o HeyGen. O estilo visual deve ser altamente envolvente com cortes rápidos e exemplos de cenas diversas criadas a partir de modelos, acompanhados por música de fundo cativante, enfatizando a facilidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para compatibilidade ideal com plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Sistemas Locais

Crie vídeos profissionais sem esforço para diversas necessidades de sistemas locais, desde apresentações dinâmicas até conteúdo curto e envolvente, com ferramentas intuitivas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro, depois deixe o recurso de Texto-para-vídeo transformar seu texto em cenas de vídeo envolventes.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatares
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos ou adicione avatares de IA dinâmicos para representar sua mensagem, personalizando o apelo visual do seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de Narração realista e inclua automaticamente legendas para acessibilidade e melhor engajamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Finalize seus vídeos de IA ajustando as proporções de aspecto e exportando-os em vários formatos adequados para seus sistemas locais ou plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho

.

Produza anúncios em vídeo poderosos e orientados para conversão em minutos usando IA, acelerando suas campanhas de marketing com facilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

O HeyGen permite que você crie vídeos sem esforço transformando texto em vídeo. Basta inserir seu roteiro, e os avatares de IA do HeyGen entregarão sua mensagem, simplificando todo o processo de produção.

O HeyGen pode adaptar vídeos para diferentes plataformas com proporções de aspecto variadas?

Sim, o HeyGen permite redimensionamento e exportação de proporção de aspecto de forma contínua, facilitando a otimização de seus vídeos curtos para várias plataformas. Isso garante que seu conteúdo de mídias sociais sempre pareça profissional e envolvente.

Quais recursos técnicos avançados o HeyGen oferece para melhorar a saída de vídeo?

O HeyGen oferece recursos robustos como geração avançada de Narração para dar um toque humano aos seus vídeos e Legendas automáticas para acessibilidade. Esses aprimoramentos são perfeitos para criar apresentações dinâmicas e conteúdo educacional envolvente.

Como os criadores de conteúdo podem iniciar novos projetos de forma eficiente com o HeyGen?

Os criadores de conteúdo podem iniciar rapidamente seus projetos usando a extensa biblioteca de modelos profissionais do HeyGen. Nosso poderoso Motor Criativo oferece uma ampla gama de cenas e estilos pré-desenhados para acelerar a produção de vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo