O HeyGen simplifica o processo de branding permitindo que você personalize "modelos de vídeo" com o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo uma identidade de marca consistente. Essa capacidade facilita a produção de "vídeos promocionais" de alta qualidade e com a marca para qualquer "campanha de marketing" ou para suas necessidades de "criador de vídeos promocionais para comunidades locais".