Crie um vídeo promocional envolvente de 30 segundos para proprietários de negócios locais que desejam aumentar sua presença online e aumentar as vendas. O estilo visual deve ser moderno e convidativo, apresentando imagens claras de produtos ou demonstrações de serviços, complementadas por uma narração amigável e profissional gerada com a geração de Voz do HeyGen. Este vídeo deve destacar como é fácil criar vídeos de marketing eficazes para redes sociais, mesmo para iniciantes.

