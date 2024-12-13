Gerador de Vídeos de Treinamento para LMS: Acelere o Aprendizado dos Funcionários
Gere facilmente vídeos de treinamento profissional a partir de roteiros usando tecnologia de ponta de Texto-para-vídeo, economizando tempo valioso das equipes de L&D.
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos destinado a funcionários técnicos, demonstrando uma nova atualização de recurso de software. Utilize um estilo visual direto e informativo, com sobreposições de texto na tela e uma narração concisa e gerada automaticamente. Destaque como a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen transforma rapidamente guias escritos em vídeos de treinamento dinâmicos, servindo como um gerador eficaz de vídeos de treinamento para LMS.
Produza um vídeo dinâmico de 1 minuto e 30 segundos de demonstração de produto direcionado a equipes de habilitação de vendas e usuários finais. O vídeo deve apresentar uma estética moderna e envolvente com gráficos vibrantes e um avatar de IA amigável guiando os espectadores pelos passos, complementado por música de fundo animada. Aproveite os ricos Modelos & cenas e o suporte à Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para agilizar o processo de criação de vídeos de treinamento.
Desenhe um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos para clientes empresariais globais, focando em um processo técnico intricado. Empregue uma abordagem visual sofisticada com legendas multilíngues, garantindo clareza e acessibilidade para diversos públicos. O vídeo deve demonstrar o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para compatibilidade perfeita com plataformas, enfatizando sua utilidade como um gerador de vídeos de treinamento para LMS compatível com SCORM.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Ofertas de Cursos e Alcance Global.
Gere cursos de treinamento diversos de forma eficiente, expandindo sua biblioteca de conteúdo LMS e alcançando um público global mais amplo com facilidade.
Melhore o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Utilize vídeos com tecnologia de IA para tornar o treinamento mais interativo e memorável, melhorando significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen se integra com Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS)?
A HeyGen facilita a integração perfeita com seu LMS existente ao produzir vídeos de treinamento compatíveis com SCORM. Isso garante que seu conteúdo gerado por IA acompanhe efetivamente o progresso e o desempenho dos alunos dentro do seu ecossistema de aprendizagem, simplificando suas necessidades de gerador de vídeos de treinamento para LMS.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes usando Avatares de IA?
Sim, a HeyGen capacita as equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de funcionários altamente envolventes com Avatares de IA realistas e narrações de IA. Nossas capacidades de Texto-para-vídeo transformam roteiros em conteúdo atraente de forma rápida e eficiente, tornando ferramentas sofisticadas de criação de vídeo acessíveis a todos.
Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para treinamento em nível empresarial?
Para segurança empresarial e funcionalidade robusta, a HeyGen fornece controles abrangentes de branding e suporte multilíngue, cruciais para equipes globais de L&D. Nossa plataforma de vídeo de IA é projetada com recursos que atendem às demandas técnicas de grandes organizações que criam conteúdo extenso de e-learning.
Como a HeyGen pode agilizar a produção de conteúdo de treinamento de conformidade?
A HeyGen agiliza significativamente a produção de treinamento de conformidade ao oferecer conversão rápida de Texto-para-vídeo e Modelos personalizáveis. Isso permite atualizações rápidas de conteúdo e economias substanciais de custos, garantindo que o treinamento de conformidade da sua organização esteja sempre atualizado e produzido de forma eficiente.