Um vídeo instrucional de 1,5 minuto para equipes de RH e L&D, demonstrando como usar efetivamente um gerador de vídeos de integração em LMS para criar conteúdo de treinamento de funcionários de forma simplificada. O estilo visual deve ser limpo, corporativo e apresentar sobreposições claras de gravação de tela, com uma narração profissional e articulada gerada pela funcionalidade de geração de narração do HeyGen.

Gerar Vídeo