Gerador de Vídeos de Integração em LMS: Treinamento Rápido e Envolvente

Gere facilmente vídeos de integração em LMS envolventes para treinamento de funcionários, com avatares de IA dinâmicos.

Um vídeo instrucional de 1,5 minuto para equipes de RH e L&D, demonstrando como usar efetivamente um gerador de vídeos de integração em LMS para criar conteúdo de treinamento de funcionários de forma simplificada. O estilo visual deve ser limpo, corporativo e apresentar sobreposições claras de gravação de tela, com uma narração profissional e articulada gerada pela funcionalidade de geração de narração do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo introdutório envolvente de 1 minuto para novos clientes, explicando os benefícios de integrar um criador de vídeos de integração com IA ao seu LMS existente para uma experiência superior de integração de clientes. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável e diverso explicando as etapas principais, complementado por animações de texto dinâmicas e música de fundo animada, utilizando a capacidade de avatares de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Crie um guia abrangente de 2 minutos para empresas globais sobre como aproveitar o suporte multilíngue para seus vídeos de integração, focando especificamente em módulos complexos de treinamento de funcionários. O estilo visual deve ser inclusivo e altamente informativo, apresentando diversos cenários virtuais, com legendas em vários idiomas adicionadas automaticamente via recurso de legendas do HeyGen, tudo gerado de forma eficiente a partir de um roteiro detalhado usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a pequenas e médias empresas (PMEs) que buscam implantar rapidamente conteúdo de treinamento padronizado para funcionários. O vídeo deve destacar a facilidade de uso e a ampla personalização oferecida pelos modelos de vídeo, apresentando uma estética moderna e vibrante com cortes rápidos e texto na tela, demonstrando como os Modelos e cenas do HeyGen podem simplificar a criação de vídeos para implantação rápida.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Integração em LMS

Crie facilmente vídeos de integração envolventes, alimentados por IA, para seu LMS, garantindo uma experiência de treinamento suave e eficaz para novos contratados ou clientes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de treinamento como texto para gerar instantaneamente cenas de vídeo, aproveitando a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, tornando seus vídeos de integração envolventes e personalizados para seu público.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Personalize seu vídeo com os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência com sua identidade corporativa e aumentar o reconhecimento.
4
Step 4
Exporte para Seu LMS
Baixe seu vídeo de integração finalizado e de alta qualidade em vários formatos, pronto para integração perfeita em seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para fácil distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Conteúdo de Aprendizagem e Alcance

Produza facilmente mais conteúdo de treinamento para seu LMS, alcançando um público global mais amplo com vídeos de integração localizados e acessíveis.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen serve como um avançado criador de vídeos de integração com IA para integração em LMS?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração envolventes para qualquer LMS transformando texto em vídeo dinâmico com avatares de IA e narrações sintéticas de IA. Seu editor intuitivo, alimentado por IA, permite que equipes de RH e L&D gerem rapidamente conteúdo abrangente de treinamento de funcionários, pronto para integração perfeita.

Quais opções personalizáveis o HeyGen oferece para criar avatares de IA únicos em vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de avatares de IA pré-construídos, juntamente com capacidades avançadas para criar avatares personalizados que refletem sua marca. Isso permite a criação de vídeos personalizados que aumentam o engajamento em todo o seu conteúdo de treinamento de funcionários e integração de clientes.

Como o HeyGen pode garantir a consistência da marca em todos os meus vídeos de treinamento e integração de funcionários?

O HeyGen fornece controles de marca robustos, incluindo a capacidade de carregar seu logotipo, definir cores da marca e utilizar fontes personalizadas. Isso garante que cada vídeo de integração mantenha a identidade profissional da sua empresa e esteja alinhado com suas diretrizes gerais de marca por meio de modelos de vídeo consistentes.

O HeyGen suporta capacidades multilíngues e recursos essenciais de acessibilidade para equipes globais?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues com narrações de IA em vários idiomas, expandindo significativamente seu alcance. Ele também gera automaticamente legendas precisas, tornando seu conteúdo de treinamento de funcionários acessível e inclusivo para públicos diversos e aumentando a eficiência na criação de vídeos.

