Transmissão ao Vivo Criador de Vídeos: Eleve Sua Experiência de Streaming

Crie vídeos impressionantes com facilidade usando nosso editor de vídeo de arrastar e soltar, que conta com avatares de IA para um toque personalizado.

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Explore a habilidade técnica do editor de vídeo da HeyGen neste tutorial de 60 segundos projetado para cineastas aspirantes e entusiastas da tecnologia. Com foco na gravação de tela e geração de voz em off, este vídeo demonstra como criar vídeos de nível profissional com facilidade. O estilo visual limpo e moderno, combinado com uma narração clara e concisa, garante que os espectadores possam acompanhar facilmente e dominar a arte da edição de vídeo usando as poderosas ferramentas da HeyGen.
Prompt 2
Junte-se a nós em uma jornada de 30 segundos pelo mundo da criação de vídeos com a HeyGen, onde modelos e imagens de estoque se unem para despertar a criatividade. Ideal para profissionais de marketing e proprietários de pequenas empresas, este vídeo destaca a capacidade da plataforma de produzir conteúdo atraente rapidamente. O estilo visual lúdico e colorido, acompanhado por uma trilha sonora animada, vai energizar os espectadores e incentivá-los a aproveitar as capacidades da HeyGen para sua próxima campanha de marketing.
Prompt 3
Neste destaque de 60 segundos, descubra como o armazenamento em nuvem e as capacidades de edição multiusuário da HeyGen podem revolucionar projetos colaborativos de vídeo. Direcionado a equipes e organizações, este vídeo enfatiza a eficiência e flexibilidade de trabalhar juntos em tempo real. O estilo visual elegante e profissional, juntamente com uma narração motivacional, ilustra como a HeyGen capacita equipes a criar vídeos impactantes sem o incômodo das restrições de edição tradicionais.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Construído com Estrutura e Propósito

Avaliações

Como usar um criador de vídeos ao vivo

Crie vídeos de transmissão ao vivo envolventes com facilidade usando nossa plataforma intuitiva de criação de vídeos.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo com Modelos
Comece selecionando entre uma variedade de modelos personalizáveis para dar à sua transmissão ao vivo uma aparência profissional. Nossa plataforma de criação de vídeos oferece uma gama de opções para atender ao seu estilo e às necessidades de conteúdo.
2
Step 2
Adicione Narração para Impacto
Aprimore seu vídeo adicionando uma narração. Use nosso recurso de geração de voz para criar um áudio claro e envolvente que complemente suas imagens.
3
Step 3
Faça upload de imagens de estoque para apelo visual
Incorpore imagens de estoque de alta qualidade da nossa biblioteca de mídia para enriquecer seu conteúdo de vídeo. Este recurso permite que você cativar visualmente seu público e aprimorar sua narrativa.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar nas Plataformas de Mídias Sociais
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o no formato desejado e compartilhe diretamente em suas plataformas de mídia social preferidas. Nossa plataforma garante uma integração perfeita para alcançar o máximo de alcance e engajamento.

Casos de Uso

A HeyGen potencializa criadores com suas capacidades de criador de vídeos ao vivo, oferecendo uma plataforma de criação de vídeos contínua que integra ferramentas de transmissão e recursos de edição de vídeo. Enriqueça seu conteúdo com modelos de arrastar e soltar, opções de narração e alertas personalizáveis para cativar o público nas plataformas de mídia social.

Inspire e Eleve o Público com Vídeos Motivacionais

Craft motivational content that resonates with viewers and inspires action using HeyGen's creative features.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a produção do meu vídeo ao vivo?

A HeyGen oferece um robusto criador de vídeos ao vivo que se integra perfeitamente com as plataformas de mídia social, permitindo que você crie conteúdo ao vivo envolvente. Com alertas personalizáveis e modelos, você pode facilmente adaptar suas transmissões ao vivo para combinar com a identidade da sua marca.

Quais recursos o editor de vídeo da HeyGen oferece?

O editor de vídeo da HeyGen vem equipado com funcionalidades de arrastar e soltar, geração de voz em off e capacidade de gravação de tela, tornando-o uma ferramenta versátil tanto para necessidades de edição de vídeo criativas quanto técnicas.

Posso criar vídeos usando a plataforma da HeyGen?

Sim, a plataforma de criação de vídeos da HeyGen permite que você crie vídeos sem esforço com seus avatares de IA, conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro e uma rica biblioteca de mídia repleta de imagens de arquivo e modelos personalizáveis.

O HeyGen oferece suporte à edição multiusuário para projetos colaborativos?

Com certeza, o HeyGen suporta edição multiusuário, permitindo que equipes colaborem com eficiência. Com armazenamento na nuvem e controles de marca, sua equipe pode trabalhar em conjunto de forma integrada enquanto mantém a consistência da marca.

