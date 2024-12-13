Gerador de Vídeo de Treinamento ao Vivo: Potencializado por AI e Fácil

Crie vídeos de treinamento envolventes sem esforço para integração de funcionários e equipes de L&D com nossos avatares avançados de AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de treinamento abrangente de 60 segundos voltado para equipes de L&D, ilustrando como desenvolver rapidamente módulos de conformidade usando um gerador de vídeo AI. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e altamente educativo, com transições dinâmicas e texto na tela para reforçar informações críticas, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo e manter a consistência da marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo energético de 30 segundos para redes sociais para pequenas empresas, destacando o lançamento de um novo produto. O vídeo precisa de um estilo dinâmico e visualmente atraente com música de fundo animada e legendas claras para maximizar o alcance, demonstrando como o vídeo gerado por AI pode criar vídeos envolventes de forma rápida e sem esforço para um amplo público online.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo conciso de 15 segundos para Habilitação de Vendas sobre atualizações de produtos, direcionado a clientes existentes com mensagens personalizadas. O estilo visual deve ser direto e pessoal, apresentando um avatar AI profissional falando sobre os principais benefícios, permitindo fácil redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a vários canais de comunicação e garantir um engajamento eficaz do cliente com o poder da AI.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Treinamento ao Vivo

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes com AI sem esforço. Transforme texto em conteúdo visual dinâmico com Avatares AI realistas e branding personalizado para um aprendizado impactante.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar AI
Comece escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares AI realistas que apresentarão seu conteúdo de treinamento, dando vida à sua mensagem com gestos expressivos.
2
Step 2
Gere a Narração do Seu Roteiro
Cole seu roteiro de treinamento e utilize a geração avançada de narração para criar uma narração com som natural em uma variedade de vozes e idiomas, perfeitamente sincronizada com seu avatar.
3
Step 3
Escolha e Personalize Modelos
Aprimore o apelo visual do seu vídeo selecionando entre uma gama de modelos e cenas profissionais. Personalize-os facilmente para combinar com seu conteúdo e estética de marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Gerado por AI
Finalize seu vídeo de treinamento selecionando a proporção desejada para diferentes plataformas. Exporte seu vídeo gerado por AI de alta qualidade, pronto para compartilhamento e aprendizado impactante.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo de Vídeo Envolvente para Redes Sociais

Gere rapidamente vídeos AI atraentes e clipes curtos, ideais para promover treinamentos, compartilhar insights importantes ou alcançar públicos em plataformas sociais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de vídeo AI para vídeos de treinamento?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de alta qualidade aproveitando a tecnologia avançada de gerador de vídeo AI. Você pode transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares AI realistas e narrações AI dinâmicas, tornando informações complexas acessíveis para diversas necessidades de aprendizado.

Posso personalizar os Avatares AI criados com os geradores de texto para vídeo da HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece ampla personalização para seus avatares AI, permitindo que você escolha entre vários estilos e até crie cabeças falantes personalizadas. Isso garante que o conteúdo de vídeo gerado por AI esteja perfeitamente alinhado com sua marca e mensagem.

Que tipos de vídeos envolventes as equipes de L&D podem criar usando o HeyGen?

As equipes de L&D podem utilizar o HeyGen para produzir uma ampla gama de vídeos envolventes, incluindo módulos de Integração de Funcionários, conteúdo de Habilitação de Vendas e tutoriais detalhados de produtos. As ferramentas intuitivas de edição de vídeo e Modelos da nossa plataforma simplificam todo o processo.

Quão rápido é gerar conteúdo potencializado por AI com o HeyGen?

O gerador de texto para vídeo AI do HeyGen reduz drasticamente o tempo de produção transformando roteiros em vídeos completos rapidamente. Com uma vasta biblioteca de Modelos e poderosas ferramentas de edição de vídeo, você pode criar de forma eficiente conteúdo de vídeo gerado por AI de nível profissional para redes sociais ou uso interno.

