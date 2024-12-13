Desenvolva um vídeo de 1 minuto voltado para educadores e criadores de cursos online, demonstrando como um criador de vídeos de destaque com IA pode destilar conteúdos complexos de palestras em segmentos concisos e envolventes. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando gráficos informativos na tela, enquanto o áudio apresenta uma narração calma e clara. Enfatize a robusta capacidade de "Legendas/legendas" do HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão para todos os alunos.

Gerar Vídeo