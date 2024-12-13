A HeyGen capacita os usuários a criar tutoriais em vídeo altamente polidos com uma gama de melhorias visuais e controles abrangentes de branding. Você pode utilizar vários modelos e cenas, juntamente com configurações específicas para incorporar seu logotipo e cores da marca. Isso garante uma produção de vídeo consistente e profissional que se alinha com a identidade da sua marca.