ferramenta de vídeo do linkedin: Aumente Sua Presença Profissional

Crie mensagens de vídeo envolventes e personalizadas sem esforço com o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para máximo impacto.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Para recrutadores e equipes de sucesso do cliente, e se você pudesse enviar uma mensagem de vídeo personalizada, calorosa e amigável de 45 segundos? Este vídeo curto deve demonstrar o poder de se conectar com candidatos ou clientes em um nível mais profundo. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para criar uma mensagem convidativa que realmente se destaque.
Um vídeo dinâmico de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo deve ter como objetivo aumentar a conscientização da marca. Com um estilo visual e de áudio animado e moderno, apresentando visuais profissionais e cortes rápidos, esta peça ilustra como os Modelos e cenas da HeyGen simplificam a criação de vídeos profissionais, completos com Legendas automáticas para alcance máximo.
Desenvolva um vídeo informativo de 30 segundos para profissionais de tecnologia e produtores de vídeo, focando na otimização de filmagens existentes. Enfatize como a HeyGen atua como um editor de vídeo intuitivo para refinar o conteúdo antes da publicação. Mostre a utilidade do suporte de biblioteca de mídia/estoque para melhorar os visuais e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para um ajuste perfeito em canais de mídia social, posicionando-o como um poderoso complemento de ferramenta de vídeo do LinkedIn.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona sua ferramenta de vídeo do LinkedIn

Crie vídeos curtos envolventes para o LinkedIn com facilidade. Aproveite os recursos de IA e modelos para produzir rapidamente conteúdo profissional que captura a atenção e impulsiona sua marca.

Crie Seu Vídeo
Inicie seu projeto de vídeo escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais. Adicione facilmente seu conteúdo para construir uma narrativa atraente para seu público no LinkedIn.
Personalize com IA
Enriqueça sua mensagem incorporando avatares de IA que dão vida ao seu roteiro. Selecione entre diversas opções para criar uma apresentação única e memorável.
Adicione Legendas para Clareza
Garanta que sua mensagem seja acessível e impactante gerando automaticamente legendas precisas. Isso melhora o engajamento, especialmente para espectadores sem som.
Exporte para o LinkedIn
Finalize seu vídeo e exporte-o em uma proporção de aspecto adequada para o LinkedIn. Seu vídeo estará pronto para compartilhamento imediato para alcançar sua rede profissional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Vídeo de Alto Impacto no LinkedIn

Desenvolva anúncios de vídeo poderosos para o LinkedIn com IA para gerar leads direcionados e amplificar a conscientização da marca de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para plataformas como o LinkedIn?

A HeyGen permite que você crie vídeos profissionais para o LinkedIn de forma fácil usando avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo. Seu editor de vídeo intuitivo e extensos modelos de vídeo simplificam todo o processo de criação de vídeo, tornando-o uma ferramenta eficaz de vídeo do LinkedIn.

A HeyGen pode me ajudar a produzir mensagens de vídeo personalizadas para aumentar o engajamento?

Com certeza. A HeyGen possibilita a criação de mensagens de vídeo personalizadas em escala, aproveitando os recursos de IA para adaptar o conteúdo ao seu público. Essa capacidade é ideal para ferramentas de prospecção de vídeo e aumenta significativamente o engajamento em canais de mídia social.

Quais recursos de IA a HeyGen oferece para melhorar a qualidade e o impacto dos vídeos?

A HeyGen oferece recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas, geração de narração e geração automática de legendas, para elevar a qualidade do seu vídeo. Você também pode utilizar controles de branding para manter a conscientização da marca e exportar vídeos em vários formatos, como MP4.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos curtos e longos?

O editor de vídeo flexível da HeyGen e seus diversos modelos de vídeo são projetados tanto para vídeos curtos quanto para vídeos longos, adaptáveis a qualquer canal de mídia social. Suas ferramentas abrangentes permitem edição fácil, suporte robusto de biblioteca de mídia e a inclusão de chamadas para ação eficazes.

