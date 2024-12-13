Gerador de Vídeos para LinkedIn: Crie Conteúdo Envolvente

Eleve sua presença profissional com vídeos de marca, facilmente personalizados usando os extensos modelos e cenas do HeyGen.

Gere um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a profissionais ocupados e profissionais de marketing, demonstrando os 3 passos fáceis para criar vídeos envolventes no LinkedIn usando o HeyGen. O estilo visual deve ser um tutorial nítido, gravado na tela, com destaques animados, acompanhado por uma trilha sonora profissional e animada e uma narração amigável que guie o usuário pelo processo, enfatizando eficiência e clareza.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marca, mostrando como produzir vídeos de marca com modelos de vídeo personalizados para LinkedIn. Este vídeo deve apresentar uma narrativa visual dinâmica, incorporando cores de marca vivas, transições modernas e suporte de biblioteca de mídia/estoque para destacar as opções de personalização, tudo ao som de uma trilha sonora inspiradora com um tom narrativo confiante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 30 segundos para criadores de conteúdo e profissionais de RH, ilustrando a facilidade de adicionar legendas e otimizar formatos de vídeo para o LinkedIn. O estilo visual deve ser rápido e informativo, utilizando telas divididas e cortes rápidos para demonstrar o recurso de legendas/captions do HeyGen e como diferentes proporções se adaptam, sublinhado por uma trilha de áudio clara e brilhante com uma voz amigável e instrutiva.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de liderança de pensamento de 2 minutos projetado para educadores e especialistas da indústria, demonstrando como os recursos de IA do HeyGen podem transformar seu perfil profissional no LinkedIn. Este vídeo empregará um estilo visual corporativo e polido, apresentando um avatar de IA realista entregando conteúdo perspicaz contra vários cenários profissionais, complementado por uma narração calma e autoritária e música de fundo sutil e inspiradora.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para LinkedIn

Crie vídeos profissionais e envolventes para o LinkedIn em minutos com nosso gerador intuitivo. Eleve sua presença e conecte-se com seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo para LinkedIn
Comece transformando seu roteiro de texto em um vídeo atraente usando nosso poderoso recurso de texto para vídeo, gerando rapidamente seu conteúdo inicial.
2
Step 2
Personalize com Sua Marca
Personalize seu vídeo aplicando controles abrangentes de marca, incluindo seus logotipos personalizados e cores específicas da marca, para uma aparência profissional coesa.
3
Step 3
Enriqueça com Mídia de Qualidade
Eleve sua mensagem incorporando visuais e áudio de alta qualidade de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque, tornando seu conteúdo mais dinâmico e envolvente.
4
Step 4
Finalize e Exporte
Otimize seu vídeo para o LinkedIn selecionando o redimensionamento e exportação de proporção adequados, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente formatado para sua rede profissional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Desenvolvimento Profissional

.

Eleve seu conteúdo de treinamento e educacional com vídeos impulsionados por IA para melhorar os resultados de aprendizagem e retenção.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos para LinkedIn com recursos de IA?

O HeyGen, seu avançado gerador de vídeos para LinkedIn, capacita você a criar vídeos atraentes usando poderosos recursos de IA. Transforme seu roteiro de texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e geração de narração, simplificando seu processo de criação de conteúdo.

O HeyGen oferece personalização para vídeos de marca no LinkedIn?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de marca no LinkedIn. Você pode aproveitar modelos de vídeo personalizados para LinkedIn, adicionar seu logotipo e controlar elementos de marca para garantir que seu conteúdo seja coeso e profissional em todos os seus vídeos no LinkedIn.

Quais formatos de vídeo e opções técnicas estão disponíveis para vídeos do LinkedIn criados com o HeyGen?

O HeyGen suporta vários formatos de vídeo otimizados para o LinkedIn, garantindo que seu conteúdo esteja perfeitamente adequado para a plataforma. Nosso editor de vídeo robusto permite que você adicione legendas facilmente para acessibilidade e utilize redimensionamento de proporção para apresentação ideal e postagem sem problemas.

Posso integrar meus próprios ativos de mídia em vídeos do LinkedIn feitos com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite que você faça upload de vídeos, imagens e áudio, integrando-os perfeitamente com nossos ricos gráficos, vídeos e ativos musicais. Isso permite que você crie conteúdo de forma curta abrangente e envolvente para seu público no LinkedIn.

