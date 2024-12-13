Absolutamente. As capacidades de texto para vídeo do HeyGen e os diversos modelos permitem que você crie "Anúncios em Vídeo" persuasivos que incorporam fortes elementos de "chamada para ação". Esses vídeos são ideais para impulsionar o engajamento e converter espectadores por meio de "Formulários de Geração de Leads", aumentando efetivamente seus esforços de "Geração de Leads".