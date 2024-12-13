Criador de Vídeos Promocionais para LinkedIn: Crie Anúncios Envolventes Facilmente

Transforme suas campanhas de marketing em vídeos atraentes para LinkedIn rapidamente, convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro para impulsionar o crescimento do seu negócio.

Imagine um vídeo impactante de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, projetado para criar "anúncios em vídeo no LinkedIn" envolventes que impulsionem o crescimento do seu negócio. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, com sobreposições de texto dinâmicas e uma narração confiante, transmitindo efetivamente sua mensagem.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e profissionais de RH, especificamente para "criação de vídeos no LinkedIn" para destacar a cultura da empresa. Visualize uma estética dinâmica e amigável com música de fundo animada, aproveitando os "templates e cenas" do HeyGen para simplificar o processo de criação sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma experiência de vídeo profissional de 60 segundos para gerentes de produto e comunicadores corporativos, detalhando uma nova atualização de produto usando um "criador de vídeos promocionais para LinkedIn". Imagine um estilo visual moderno e informativo com gráficos elegantes e "avatares de IA" profissionais anunciando diretamente para seu público-alvo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo direto e profissional de 30 segundos para equipes globais de marketing que buscam expandir suas campanhas de "marketing em vídeo no LinkedIn" com acessibilidade em mente. O tom visual deve ser inclusivo, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo através de "legendas" claras e sincronizadas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais para LinkedIn

Crie vídeos promocionais profissionais para LinkedIn sem esforço com a plataforma intuitiva do HeyGen, projetada para ajudar você a engajar seu público-alvo e aprimorar seu marketing em vídeo.

1
Step 1
Escolha Seu Template
Comece selecionando entre uma ampla gama de "templates de vídeo" profissionais projetados para capturar a atenção no LinkedIn. Isso fornece uma base visual forte para seu vídeo.
2
Step 2
Crie Sua Narrativa
Dê vida à sua mensagem usando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen ou integre um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Isso capacita o "marketing em vídeo no LinkedIn" de forma eficiente.
3
Step 3
Refine com Branding
Personalize seu vídeo promocional usando os "Controles de Branding" do HeyGen para adicionar seu logotipo, cores específicas e fontes personalizadas. Nossa "interface fácil de usar" torna a edição de vídeo profissional acessível.
4
Step 4
Exporte para Engajamento
Prepare seu vídeo para máximo impacto utilizando "Redimensionamento de proporção e exportações" para se ajustar perfeitamente à plataforma do LinkedIn. Compartilhe seu vídeo envolvente para crescer seu negócio através de "campanhas de marketing".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente no LinkedIn

Destaque experiências positivas de clientes com depoimentos em vídeo impulsionados por IA, construindo confiança e credibilidade para sua marca no LinkedIn.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de anúncios em vídeo no LinkedIn?

O HeyGen oferece um editor de vídeo online fácil de usar com funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo a criação rápida de vídeos promocionais profissionais para LinkedIn. Você pode aproveitar diversos templates de vídeo e avatares de IA para produzir conteúdo envolvente para suas campanhas de marketing em vídeo no LinkedIn de forma eficiente.

O HeyGen fornece templates de anúncios em vídeo para LinkedIn?

Sim, o HeyGen possui uma robusta biblioteca de templates de vídeo especificamente projetados para várias campanhas de marketing, incluindo aquelas para anúncios em vídeo no LinkedIn. Esses templates oferecem uma base sólida, permitindo que você personalize facilmente os controles de branding, adicione legendas e incorpore avatares de IA para um toque profissional.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos eficaz para LinkedIn?

As capacidades do criador de vídeos de IA do HeyGen, incluindo a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro e geração de narração, melhoram significativamente o processo de criação de vídeos para LinkedIn. Ele ajuda você a produzir anúncios em vídeo de alta qualidade e profissionais com recursos como redimensionamento de proporção para se ajustar perfeitamente aos requisitos do LinkedIn, ajudando a crescer seu negócio.

O HeyGen pode me ajudar a engajar meu público-alvo no LinkedIn?

Com certeza. O HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo envolvente para LinkedIn com recursos como avatares de IA e branding personalizado, garantindo que sua mensagem se destaque. Você pode adicionar chamadas para ação claras e legendas para maximizar o engajamento do espectador e gerar resultados para seu marketing em redes sociais no LinkedIn.

