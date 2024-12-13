As capacidades do criador de vídeos de IA do HeyGen, incluindo a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro e geração de narração, melhoram significativamente o processo de criação de vídeos para LinkedIn. Ele ajuda você a produzir anúncios em vídeo de alta qualidade e profissionais com recursos como redimensionamento de proporção para se ajustar perfeitamente aos requisitos do LinkedIn, ajudando a crescer seu negócio.