Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo acolhedor e convidativo de 45 segundos, voltado para profissionais de RH e recrutadores, pode mostrar poderosamente um vislumbre autêntico da cultura da empresa. Sua estética visual "nos bastidores", apresentando interações genuínas entre funcionários e uma narração amigável e envolvente criada com o recurso de "Geração de narração" da HeyGen, seria acompanhada por música de fundo leve e motivacional. Esta abordagem para criar vídeos no LinkedIn humaniza profundamente uma marca, atraindo talentos ao personalizar a narrativa.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo dinâmico de 60 segundos projetado para profissionais de marketing apresentando um novo produto ou serviço. Este vídeo de marca apresentaria um estilo visual elegante e moderno com música energética e visuais nítidos e de alta resolução, colocando forte ênfase nas mensagens-chave com as "Legendas" integradas da HeyGen para máximo impacto. O objetivo é gerar entusiasmo e comunicar claramente o valor, fazendo pleno uso de estilos de texto animados para destacar chamadas para ação de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Líderes de pensamento que buscam disseminar insights rápidos e impactantes devem criar um vídeo conciso de 15 segundos. Esta peça de criação de conteúdo manteria um estilo visual direto e profissional com um fundo simples e desobstruído e um orador claro e autoritário, idealmente um avatar de IA da HeyGen, complementado por música de fundo mínima e discreta. Isso permite uma representação consistente da marca e produção rápida de vídeos personalizados para o LinkedIn.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Branding no LinkedIn

Crie facilmente conteúdo de vídeo profissional e de marca para o LinkedIn para aumentar sua presença e engajar sua rede profissional com ferramentas intuitivas.

Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados, otimizados para o LinkedIn, para iniciar rapidamente seu projeto de vídeo de marca.
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Incorpore a identidade da sua marca adicionando logotipos, ajustando cores da marca e personalizando o texto para refletir sua mensagem e estilo únicos.
Step 3
Aprimore com Mídia Rica
Eleve seu vídeo com visuais e áudio dinâmicos utilizando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque para imagens, vídeos e música.
Step 4
Otimize e Compartilhe
Finalize seu vídeo garantindo que ele atenda às especificações do LinkedIn com redimensionamento de proporção e exportações, depois compartilhe diretamente com sua rede.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Crie vídeos profissionais e envolventes com tecnologia de IA para compartilhar histórias autênticas de sucesso de clientes, construindo credibilidade e confiança para sua marca no LinkedIn.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de branding atraentes para o LinkedIn?

A HeyGen capacita você a se tornar um criador líder de vídeos de branding para o LinkedIn, fornecendo uma plataforma intuitiva para criar vídeos de marca impactantes. Utilize nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo, personalize-os com avatares de IA e narrações, e incorpore gráficos ricos para elevar a cultura da sua empresa e os esforços de recrutamento. Isso garante que sua criação de conteúdo se destaque e atinja efetivamente seu público.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para meus vídeos de marca no LinkedIn?

A HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você personalize totalmente os vídeos para uma presença profissional no LinkedIn. Adicione facilmente seu logotipo, incorpore texto personalizado com estilos de texto animados, escolha entre diversos fundos e integre música para combinar com a identidade única da sua marca. Nossos ativos criativos e temas tornam simples a produção de conteúdo verdadeiramente de marca.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de alta qualidade para o LinkedIn?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para o LinkedIn com seu fluxo de trabalho intuitivo e simplicidade de arrastar e soltar, tornando recursos avançados de edição de vídeo acessíveis a todos. Transforme texto em vídeo, aproveite o conteúdo pronto e adicione automaticamente legendas para produzir rapidamente vídeos de qualidade profissional. Isso agiliza sua criação de conteúdo sem comprometer a qualidade.

Posso usar recursos de IA dentro da HeyGen para aprimorar meu conteúdo de vídeo no LinkedIn?

Absolutamente, os robustos recursos de IA da HeyGen são projetados para aprimorar significativamente seus vídeos no LinkedIn. Incorpore avatares de IA realistas e gere narrações profissionais diretamente do seu roteiro para criar narrativas envolventes. Essas ferramentas alimentadas por IA, combinadas com gráficos e animações ricos, ajudam você a produzir conteúdo dinâmico que captura a atenção e aumenta o engajamento no LinkedIn.

