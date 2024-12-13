Crie um vídeo envolvente de 1 minuto voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como o gerador de vídeos de marca do LinkedIn da HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com gráficos nítidos e uma narração autoritativa gerada pela geração de Voz da HeyGen, explicando o processo do roteiro ao resultado final com um avatar de IA.

Gerar Vídeo