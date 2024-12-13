Gerador de Vídeos de Marca para LinkedIn: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Crie vídeos profissionais para LinkedIn rapidamente usando modelos personalizáveis para elevar a conscientização da sua marca.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como o gerador de vídeos de marca do LinkedIn da HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais. O estilo visual deve ser limpo e moderno, com gráficos nítidos e uma narração autoritativa gerada pela geração de Voz da HeyGen, explicando o processo do roteiro ao resultado final com um avatar de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos para profissionais de marketing, destacando os modelos de vídeo da HeyGen como uma solução rápida para criar vídeos envolventes no LinkedIn. O vídeo deve ter um estilo visual animado e acelerado, destacando várias aplicações de modelos, complementado por legendas automáticas claras para melhorar a acessibilidade e a retenção de informações para espectadores em diversos ambientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo personalizado de 45 segundos projetado para recrutadores e gerentes de RH, ilustrando como personalizar mensagens para atrair talentos de ponta usando a HeyGen para Criação de Conteúdo Envolvente no LinkedIn. Visualmente, busque uma estética acolhedora e convidativa, apresentando ambientes profissionais diversos, apoiados pela funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para adaptar rapidamente as mensagens.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 2 minutos direcionado a equipes de comunicação corporativa, explicando serviços complexos através dos recursos robustos da HeyGen para anúncios de vídeo no LinkedIn, aumentando, em última análise, a conscientização da marca. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e polido, utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para garantir a exibição ideal nos feeds do LinkedIn e uma narrativa bem estruturada criada a partir de um roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Marca para LinkedIn

Crie vídeos profissionais e envolventes para LinkedIn sem esforço, que elevam sua marca e capturam a atenção do seu público.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece transformando suas ideias em um vídeo. Você pode colar seu roteiro para gerar conteúdo de vídeo automaticamente usando texto para vídeo, ou selecionar entre vários modelos de vídeo para iniciar seu projeto. Isso garante que seu conteúdo de vídeo inicial esteja alinhado com a mensagem da sua marca.
2
Step 2
Personalize Sua Identidade de Marca
Adapte seu vídeo para refletir a identidade única da sua marca. Aplique o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando controles abrangentes de branding para manter a consistência e fortalecer a conscientização da marca em todos os seus vídeos do LinkedIn.
3
Step 3
Adicione Elementos de IA Envolventes
Eleve seu vídeo com capacidades avançadas de IA. Incorpore avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem, ou utilize a biblioteca de mídia para imagens de arquivo relevantes, garantindo que seu conteúdo seja dinâmico e cativante.
4
Step 4
Exporte para Otimização no LinkedIn
Finalize seu vídeo para máximo impacto no LinkedIn. Adicione legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o alcance, e então exporte seu vídeo de alta qualidade no formato MP4 ideal, pronto para compartilhamento e para aumentar sua presença.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destacando Histórias de Sucesso

.

Compartilhe histórias de sucesso de clientes envolventes no LinkedIn através de vídeos de IA, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para o LinkedIn da minha marca?

A HeyGen é um poderoso Criador de Vídeos para LinkedIn que permite criar conteúdo de vídeo profissional sem esforço. Aproveite avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiro para construir a conscientização da marca de forma eficiente na plataforma.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar meus anúncios de vídeo no LinkedIn?

A HeyGen oferece recursos robustos de IA para personalização, incluindo controles abrangentes de branding para incorporar seu logotipo e cores da marca. Você também pode utilizar vários modelos de vídeo e recursos avançados de edição para adaptar seu conteúdo de vídeo para formatos específicos de vídeo no LinkedIn.

A HeyGen suporta a adição de legendas e a exportação de vídeos do LinkedIn em diferentes formatos?

Sim, a HeyGen gera automaticamente legendas precisas, tornando seus vídeos do LinkedIn mais acessíveis e envolventes. Você também pode exportar seu conteúdo de vídeo final com redimensionamento de proporção, incluindo o formato MP4 universalmente compatível para compartilhamento ideal no LinkedIn.

A HeyGen pode gerar rapidamente vídeos curtos para o LinkedIn sem edição extensa?

Com certeza! Como um eficiente gerador de vídeos de marca para LinkedIn, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e uma interface amigável. Isso permite que você crie vídeos curtos e profissionais com recursos de IA, como geração de narração, reduzindo significativamente a necessidade de edição complexa.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo