Poderoso Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn para Crescimento B2B
Simplifique sua publicidade B2B. Transforme texto em vídeos envolventes rapidamente com nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um anúncio em vídeo cativante de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing digital, com o único propósito de criar vídeos que parem a rolagem e convertam. Utilize uma estética vibrante e focada em conversão, com cores brilhantes e chamativas e uma narração clara e persuasiva. Enfatize os poderosos avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens-chave e aproveite a capacidade de geração de Narração para uma narração polida e profissional, garantindo o máximo engajamento do público.
É necessário um vídeo instrucional de 60 segundos para profissionais criativos que desejam personalizar totalmente seus anúncios. A apresentação visual deve ser limpa, ilustrativa e altamente informativa, apoiada por um narrador calmo e especialista. Detalhe como o HeyGen permite a fácil adição de sobreposições de texto personalizadas via o recurso de Texto-para-vídeo, e garanta a compreensão universal gerando automaticamente Legendas, permitindo um conteúdo verdadeiramente personalizado.
Produza um vídeo potente de 30 segundos para gerentes de produto e equipes de vendas que buscam maximizar o alcance e o impacto de suas últimas ofertas. Este vídeo exige um estilo visual enérgico e positivo, incorporando visuais impactantes e uma narração autoritária e profissional. Mostre o extenso suporte à Biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para elevar o apelo visual e destaque a conveniência do redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para uma apresentação impecável em todos os posicionamentos de anúncios no LinkedIn.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho no LinkedIn.
Gere rapidamente anúncios em vídeo atraentes e de alta qualidade para campanhas no LinkedIn usando IA, garantindo o máximo alcance e impacto.
Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Crie facilmente conteúdo em vídeo que pare a rolagem, otimizado para o LinkedIn e outras plataformas de mídia social para capturar a atenção do seu público.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar a criação de anúncios em vídeo no LinkedIn?
O HeyGen capacita você a criar anúncios em vídeo atraentes para o LinkedIn, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Projete facilmente anúncios em vídeo de alta qualidade que capturam a atenção e maximizam o alcance e o impacto na plataforma.
Quais ativos criativos o HeyGen oferece para vídeos no LinkedIn?
O HeyGen oferece uma rica biblioteca de ativos criativos, incluindo modelos personalizáveis, sobreposições de texto envolventes e suporte a uma biblioteca de mídia diversificada. Você pode personalizar seus anúncios sem esforço com controles de marca, animações e gráficos ricos usando sua interface intuitiva de edição de vídeo de arrastar e soltar.
O HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de anúncios em vídeo para o LinkedIn?
Absolutamente, o HeyGen é projetado para simplificar seu fluxo de trabalho de anúncios em vídeo para o LinkedIn, oferecendo integração perfeita. Você pode criar conteúdo de nível profissional e, em seguida, exportar ativos diretamente para sua conta de Anúncios no LinkedIn, melhorando a eficiência geral do fluxo de trabalho.
Posso personalizar vídeos para diferentes públicos do LinkedIn com o HeyGen?
Sim, o HeyGen permite que você produza conteúdo personalizado para diversos públicos do LinkedIn, o que é crucial para um marketing de vídeo eficaz no LinkedIn. Utilize avatares de IA e personalize a geração de narração para criar mensagens sob medida que ressoem com segmentos específicos.