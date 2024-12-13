Poderoso Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn para Crescimento B2B

Simplifique sua publicidade B2B. Transforme texto em vídeos envolventes rapidamente com nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos para um anúncio no LinkedIn, direcionado a profissionais de marketing B2B, demonstrando como o HeyGen revoluciona a publicidade em vídeo B2B. Este vídeo deve ter um estilo visual elegante e profissional, completo com gráficos modernos e uma trilha sonora corporativa e motivadora. Destaque a simplicidade de começar com um modelo de vídeo profissional para LinkedIn e, em seguida, gerar conteúdo envolvente a partir de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio em vídeo cativante de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing digital, com o único propósito de criar vídeos que parem a rolagem e convertam. Utilize uma estética vibrante e focada em conversão, com cores brilhantes e chamativas e uma narração clara e persuasiva. Enfatize os poderosos avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens-chave e aproveite a capacidade de geração de Narração para uma narração polida e profissional, garantindo o máximo engajamento do público.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo instrucional de 60 segundos para profissionais criativos que desejam personalizar totalmente seus anúncios. A apresentação visual deve ser limpa, ilustrativa e altamente informativa, apoiada por um narrador calmo e especialista. Detalhe como o HeyGen permite a fácil adição de sobreposições de texto personalizadas via o recurso de Texto-para-vídeo, e garanta a compreensão universal gerando automaticamente Legendas, permitindo um conteúdo verdadeiramente personalizado.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo potente de 30 segundos para gerentes de produto e equipes de vendas que buscam maximizar o alcance e o impacto de suas últimas ofertas. Este vídeo exige um estilo visual enérgico e positivo, incorporando visuais impactantes e uma narração autoritária e profissional. Mostre o extenso suporte à Biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para elevar o apelo visual e destaque a conveniência do redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para uma apresentação impecável em todos os posicionamentos de anúncios no LinkedIn.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn

Crie facilmente anúncios em vídeo profissionais para o LinkedIn. Maximize seu alcance e impacto com ferramentas intuitivas, garantindo que sua publicidade em vídeo B2B se destaque.

1
Step 1
Crie a partir de Modelos de Vídeo para LinkedIn
Inicie seu anúncio em vídeo no LinkedIn selecionando entre uma variedade de modelos profissionais. Nossa extensa biblioteca de modelos e cenas fornece uma base sólida, simplificando seu processo criativo.
2
Step 2
Personalize o Design do Seu Anúncio
Adapte seu vídeo à sua marca usando a edição de vídeo de arrastar e soltar. Ajuste facilmente layouts, cores e fontes, garantindo que sua mensagem se alinhe perfeitamente com os objetivos da sua campanha.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com sobreposições de texto, gráficos ricos e mídia relevante. Nossa biblioteca de mídia integrada ajuda você a adicionar visuais e mensagens impactantes para capturar a atenção do público.
4
Step 4
Exporte para Anúncios no LinkedIn
Exporte sem esforço seu anúncio em vídeo de alta qualidade. Nossa plataforma otimiza seu vídeo para o LinkedIn, permitindo que você exporte ativos diretamente para sua conta de Anúncios no LinkedIn para uso imediato, maximizando o alcance e o impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Histórias de Sucesso de Clientes Impactantes

.

Transforme depoimentos de clientes e histórias de sucesso em vídeos profissionais e envolventes com tecnologia de IA para construir confiança e impulsionar conversões B2B no LinkedIn.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de anúncios em vídeo no LinkedIn?

O HeyGen capacita você a criar anúncios em vídeo atraentes para o LinkedIn, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Projete facilmente anúncios em vídeo de alta qualidade que capturam a atenção e maximizam o alcance e o impacto na plataforma.

Quais ativos criativos o HeyGen oferece para vídeos no LinkedIn?

O HeyGen oferece uma rica biblioteca de ativos criativos, incluindo modelos personalizáveis, sobreposições de texto envolventes e suporte a uma biblioteca de mídia diversificada. Você pode personalizar seus anúncios sem esforço com controles de marca, animações e gráficos ricos usando sua interface intuitiva de edição de vídeo de arrastar e soltar.

O HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de anúncios em vídeo para o LinkedIn?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para simplificar seu fluxo de trabalho de anúncios em vídeo para o LinkedIn, oferecendo integração perfeita. Você pode criar conteúdo de nível profissional e, em seguida, exportar ativos diretamente para sua conta de Anúncios no LinkedIn, melhorando a eficiência geral do fluxo de trabalho.

Posso personalizar vídeos para diferentes públicos do LinkedIn com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você produza conteúdo personalizado para diversos públicos do LinkedIn, o que é crucial para um marketing de vídeo eficaz no LinkedIn. Utilize avatares de IA e personalize a geração de narração para criar mensagens sob medida que ressoem com segmentos específicos.

