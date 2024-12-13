Guia Passo a Passo de Vídeo Tutorial de Anúncios no LinkedIn

Otimize suas campanhas de anúncios no LinkedIn para máximo impacto, desde a configuração do público até o rastreamento de conversões, aprimorado pelos avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 90 segundos voltado para profissionais de marketing que buscam elevar os resultados de suas campanhas, mostrando como aproveitar os princípios de publicidade baseada em objetivos para uma segmentação altamente eficaz no LinkedIn. Empregue um estilo visual moderno e energético com uma voz profissional e animada, trazida à vida por avatares de IA envolventes fornecidos pelo HeyGen para manter o engajamento do espectador durante todo o tutorial.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional abrangente de 2 minutos fornecendo instruções claras e passo a passo sobre como criar um novo anúncio na plataforma de Anúncios do LinkedIn, guiando os usuários desde a concepção até o lançamento. Este vídeo, destinado a usuários técnicos que buscam aplicação prática, deve apresentar uma estética limpa de gravação de tela combinada com uma narração calma e articulada gerada pelo HeyGen, garantindo que cada detalhe seja perfeitamente claro.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um explicativo conciso de 1 minuto para gerentes de marketing, focando nos aspectos críticos de análise de desempenho de anúncios e configuração de um rastreamento de conversão robusto dentro dos Anúncios do LinkedIn. O vídeo deve adotar uma abordagem visual baseada em infográficos e orientada por dados, com uma voz confiante e autoritária, aproveitando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e envolvente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Vídeo Tutorial de Anúncios no LinkedIn

Crie tutoriais em vídeo profissionais para Anúncios no LinkedIn, cobrindo segmentação de público e configuração de grupos de anúncios, usando as ferramentas intuitivas do HeyGen para aprimorar seu conteúdo educacional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando o conteúdo do seu tutorial, detalhando aspectos-chave dos Anúncios no LinkedIn, como `publicidade baseada em objetivos`. Utilize o recurso de `Texto-para-vídeo a partir do roteiro` do HeyGen para gerar automaticamente seu vídeo a partir deste roteiro detalhado.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Aprimore seu tutorial selecionando um `avatar de IA` apropriado para apresentar suas `instruções passo a passo`. Isso garante uma entrega profissional e envolvente para seu público, tornando tópicos complexos fáceis de entender.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Gere uma narração clara e envolvente para seu `vídeo tutorial de anúncios no LinkedIn` usando o recurso de `Geração de Narração` do HeyGen. Incorpore o visual e a sensação únicos da sua marca para manter a consistência e o profissionalismo ao longo do tutorial.
4
Step 4
Exporte para o LinkedIn
Finalize seu vídeo, garantindo que ele atenda às especificações do LinkedIn. Aproveite o `Redimensionamento de proporção e exportações` do HeyGen para preparar seu tutorial sobre identificação e configuração de `público-alvo` para compartilhamento perfeito e engajamento ideal na plataforma.

Aprimore o engajamento de vídeos de treinamento e tutoriais

Aumente o engajamento e a retenção de espectadores para seus vídeos tutoriais de anúncios no LinkedIn com conteúdo dinâmico gerado por IA e orientações claras.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo tutorial de anúncios no LinkedIn?

O HeyGen simplifica o processo de produção de um "vídeo tutorial de anúncios no LinkedIn" atraente, transformando texto em vídeo a partir do seu roteiro, completo com geração de narração profissional. Isso permite que você crie rapidamente conteúdo publicitário envolvente para seu público sem edição de vídeo complexa.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos para públicos-alvo específicos do LinkedIn?

Absolutamente. O HeyGen permite que você personalize seus vídeos para uma "segmentação no LinkedIn" precisa, utilizando avatares de IA e controles de branding para combinar com a estética da sua marca. Isso garante que sua mensagem ressoe efetivamente com seu "público-alvo" escolhido e apoie uma "configuração de público" eficiente para suas campanhas.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para otimizar o desempenho de anúncios em vídeo no LinkedIn?

O HeyGen fornece recursos técnicos essenciais, como redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que seus anúncios em vídeo fiquem perfeitos em todas as colocações do LinkedIn. Além disso, legendas incorporadas melhoram a acessibilidade e o engajamento, contribuindo para melhores análises de desempenho de anúncios para suas campanhas.

Como o HeyGen apoia a criação e modificação de vídeos para diversas necessidades publicitárias?

O HeyGen capacita os usuários a "criar um novo anúncio" ou "modificar anúncio" de forma eficiente através de uma rica biblioteca de modelos e cenas. Essa flexibilidade apoia várias "necessidades de marketing", facilitando o gerenciamento de sua estratégia publicitária geral e permitindo iterações rápidas.

