Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn com Anúncios Potencializados por IA

Crie rapidamente anúncios em vídeo profissionais para LinkedIn com IA. Aproveite nosso robusto recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para cativar seu público-alvo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a gerentes de marketing ansiosos para aproveitar as Ferramentas de Vídeo com IA. Este vídeo deve ilustrar o poder de converter um roteiro simples em um Anúncio em Vídeo para LinkedIn polido usando o recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro do HeyGen. O estilo visual deve ser moderno e elegante, apresentando um avatar de IA que expõe os benefícios diretamente com uma voz confiante e autoritária.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para profissionais criativos e agências que destaque as extensas capacidades de personalização dentro do HeyGen para Anúncios em Vídeo impactantes no LinkedIn. O foco visual deve ser em como os usuários podem facilmente Personalizar o conteúdo do Vídeo integrando Gráficos e Recursos únicos da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen. O áudio deve apresentar uma narração calma e tranquilizadora explicando a liberdade criativa, acompanhada de música de fundo inspiradora e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um Anúncio em Vídeo de 15 segundos para LinkedIn, projetado para recrutadores e profissionais de RH, anunciando uma nova vaga de emprego. O vídeo precisa ser visualmente atraente e conciso, utilizando Animações sutis para destacar elementos de texto chave. Garanta que o vídeo seja otimizado para visualização em dispositivos móveis com legendas claras e demonstre como o HeyGen lida com o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para o formato do LinkedIn, entregando uma chamada para ação rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn

Crie anúncios em vídeo profissionais para LinkedIn sem esforço com nossa ferramenta potencializada por IA. Transforme suas ideias em campanhas envolventes, otimizadas para máximo impacto e conexão com o público.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou comece com uma tela em branco para lançar as bases do seu anúncio em vídeo para LinkedIn, aproveitando nossos diversos Modelos e cenas.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente com IA
Crie conteúdo atraente transformando seu roteiro em vídeo usando as capacidades de Texto para Vídeo a partir de roteiro, garantindo que sua mensagem seja claramente comunicada para seu Anúncio em Vídeo para LinkedIn.
3
Step 3
Personalize com Branding e Recursos
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores únicas da sua marca usando controles de Branding, garantindo uma aparência consistente e profissional que realmente reflete a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Otimizado para LinkedIn
Exporte seu vídeo final em alta definição, automaticamente Otimizado para o Formato do LinkedIn com redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações, pronto para suas campanhas de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Produza depoimentos em vídeo e estudos de caso convincentes para construir confiança de forma eficaz e impulsionar conversões dentro do seu público-alvo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar Anúncios em Vídeo profissionais para LinkedIn?

As poderosas Ferramentas de Vídeo com IA do HeyGen e os diversos Modelos de Vídeo simplificam a criação de Anúncios em Vídeo de alto impacto para LinkedIn. Você pode facilmente transformar texto em um anúncio dinâmico em vídeo para LinkedIn usando avatares de IA e narrações, perfeito para suas campanhas de marketing.

Quais recursos o HeyGen oferece para otimizar o conteúdo do meu anúncio no LinkedIn?

O HeyGen fornece um Editor de Vídeo Online com uma rica biblioteca de Gráficos e Recursos, permitindo que você personalize elementos de vídeo para seu público-alvo. Também oferecemos controles de branding robustos, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca para uma mensagem consistente em todas as suas iniciativas no LinkedIn.

Posso garantir que os vídeos criados pelo HeyGen estão otimizados para o formato do LinkedIn?

Absolutamente. O HeyGen garante que todas as suas criações estejam otimizadas para o formato do LinkedIn, oferecendo várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto para se adequar perfeitamente à plataforma. Também fornecemos exportações em HD, garantindo que a saída do seu Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn seja da mais alta qualidade para seu público.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo para LinkedIn?

O HeyGen simplifica o processo ao permitir a conversão de texto para vídeo a partir de roteiro, completo com geração de narração profissional e legendas. Nossa plataforma intuitiva e Modelos de Vídeo prontos para uso significam que você pode produzir eficientemente Anúncios em Vídeo atraentes para LinkedIn sem experiência extensa em edição de vídeo.

