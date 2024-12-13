Absolutamente. O HeyGen garante que todas as suas criações estejam otimizadas para o formato do LinkedIn, oferecendo várias opções de redimensionamento de proporção de aspecto para se adequar perfeitamente à plataforma. Também fornecemos exportações em HD, garantindo que a saída do seu Criador de Vídeos para Anúncios no LinkedIn seja da mais alta qualidade para seu público.