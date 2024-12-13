Crie um vídeo instrucional envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando como criar rapidamente um vídeo de oferta por tempo limitado eficaz. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, com destaques na interface do HeyGen na tela, complementado por uma narração confiante e clara de IA. Mostre o processo contínuo de transformar um roteiro simples em um vídeo profissional usando o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro e diversos Modelos & cenas.

Gerar Vídeo