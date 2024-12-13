Produza um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando como configurar uma conta em uma nova plataforma técnica, direcionado especificamente para novos usuários que possam se sentir sobrecarregados por softwares complexos. O estilo visual deve ser limpo e utilizar gravações de tela com anotações claras, complementadas por uma narração calma e orientadora explicando cada etapa. Este tutorial aproveitará a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para agilizar a produção de conteúdo preciso e informativo, estabelecendo a plataforma como um 'criador de vídeos AI' para um onboarding eficiente.

Gerar Vídeo