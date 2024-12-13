O criador de vídeos de edição limitada para conteúdo único

Crie conteúdo social cativante e anúncios em vídeo instantaneamente, aproveitando avatares AI realistas para impacto.

Produza um vídeo instrucional de 1 minuto demonstrando como configurar uma conta em uma nova plataforma técnica, direcionado especificamente para novos usuários que possam se sentir sobrecarregados por softwares complexos. O estilo visual deve ser limpo e utilizar gravações de tela com anotações claras, complementadas por uma narração calma e orientadora explicando cada etapa. Este tutorial aproveitará a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para agilizar a produção de conteúdo preciso e informativo, estabelecendo a plataforma como um 'criador de vídeos AI' para um onboarding eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos 'como funciona' ilustrando a funcionalidade principal de uma nova integração de API, destinado a equipes de suporte técnico e desenvolvedores que precisam de uma referência rápida. O vídeo requer visuais dinâmicos, passo a passo, mostrando trechos de código e interações do sistema, apresentados por um avatar AI profissional. Utilize o recurso "Avatares AI" do HeyGen para um apresentador consistente e envolvente, garantindo um processo de "Geração de Vídeo de Ponta a Ponta" para explicações técnicas complexas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de atualização de produto de 45 segundos destacando as últimas melhorias em uma ferramenta de gerenciamento de projetos, voltado para usuários de tecnologia existentes e primeiros adotantes. Este vídeo deve adotar uma estética visual elegante e moderna com música de fundo energética e uma narração AI amigável e envolvente. Enfatize os novos 'controles de branding' e demonstre como a capacidade "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen permite uma rápida adaptação em várias plataformas de mídia social, garantindo conteúdo visualmente otimizado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento de conformidade de 2 minutos explicando novos regulamentos de privacidade de dados para equipes técnicas globais e oficiais de conformidade. A apresentação visual deve ser informativa e autoritária, empregando um design limpo com texto na tela destacando os principais pontos legais. Uma voz AI profissional deve entregar o conteúdo de forma clara, apoiada pelo recurso "Legendas/legendas" do HeyGen para acessibilidade e para garantir que as "Legendas Automáticas" sejam precisas, tornando este "conteúdo de vídeo personalizado" essencial universalmente compreensível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o Criador de Vídeos de Edição Limitada

Descubra como produzir facilmente conteúdo de vídeo único e personalizado adaptado às suas necessidades, com Avatares AI e poderosas capacidades AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando o texto desejado. Nossa capacidade avançada de Texto para vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente suas palavras em cenas dinâmicas, formando a base do seu vídeo único.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Personalize sua mensagem escolhendo entre nossa diversa gama de avatares AI para representar sua marca, dando vida ao seu roteiro com uma presença única na tela.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Garanta a consistência da marca aplicando seus controles de branding, incluindo logotipos, fontes e cores personalizadas, para tornar seu vídeo de edição limitada distintamente seu.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Utilize o Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar seu vídeo para qualquer plataforma. Gere seu ativo totalmente construído e pronto para publicação, garantindo que esteja pronto para uso imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenhe depoimentos em vídeo personalizados e histórias de sucesso para construir confiança e destacar jornadas únicas de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo?

O HeyGen atua como um avançado "criador de vídeos AI", aproveitando a "automação inteligente" e as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para possibilitar a "Geração de Vídeo de Ponta a Ponta" para diversas necessidades. Esta robusta "ferramenta de produção de vídeo" simplifica a criação de conteúdo profissional.

Posso garantir a consistência da marca usando o HeyGen para meu conteúdo de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece abrangentes "controles de branding" para incorporar seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos. Você também pode utilizar "modelos de marca" para produzir facilmente "conteúdo de vídeo personalizado" que mantém uma identidade "on-brand" em todas as plataformas.

Quais recursos de edição técnica e otimização o HeyGen oferece?

O HeyGen inclui ferramentas avançadas de "Edição AI Potencializada" e recursos como "Corte Mágico" para ajustes precisos. Os usuários também podem se beneficiar de "Legendas Automáticas", "Clonagem de Voz AI" e "redimensionamento de proporção de aspecto" para otimizar e publicar seus vídeos de forma eficaz em diferentes canais.

Como o HeyGen pode converter meu conteúdo existente em vídeos envolventes?

O HeyGen se destaca em reaproveitar conteúdo, permitindo que você "transforme blogs em vídeos" e use a funcionalidade "AI doc para vídeo". Com seu "roteirista AI" e suporte para "gravações de tela e câmera", o HeyGen ajuda a transformar conteúdo estático em um "ativo totalmente construído e pronto para publicação" com esforço mínimo.

