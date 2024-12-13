Criador de Vídeos de Notícias de Estilo de Vida para Conteúdo Envolvente

Desenvolva vídeos de notícias profissionais usando modelos e cenas para otimizar seu fluxo de trabalho e cativar seu público.

Imagine criar um vídeo dinâmico de 45 segundos sobre as últimas tendências de bem-estar. Direcione jovens profissionais que buscam dicas rápidas e práticas com um estilo visual animado e áudio moderno. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen, com geração de roteiro e narração, para produzir rapidamente conteúdo envolvente como um criador de vídeos de notícias de estilo de vida.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um segmento inspirador de 60 segundos para vídeos de notícias, destacando histórias emocionantes de estilo de vida comunitário para um público geral. O estilo visual deve ser acolhedor e amigável, acompanhado por uma voz profissional e calma. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar as notícias e garanta acessibilidade com legendas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo informativo de 30 segundos, funcionando como um gerador de vídeos de notícias de IA, detalhando os benefícios de uma nova dica de vida sustentável. Projete isso para consumidores ecologicamente conscientes e indivíduos antenados em tecnologia, empregando um estilo limpo e visualmente rico com uma narração clara e envolvente. Otimize seu fluxo de trabalho usando os diversos modelos de vídeo da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um relatório conciso de 45 segundos sobre uma notícia de última hora em moda ou saúde, fornecendo atualizações urgentes para entusiastas de nicho. Adote uma estética de notícias dinâmica, urgente e profissional, apoiada por uma voz clara e autoritária. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimização de plataforma e garanta clareza com legendas para todas as suas manchetes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias de Estilo de Vida

Produza rapidamente vídeos de notícias de estilo de vida envolventes aproveitando ferramentas com tecnologia de IA, modelos diversos e edição sem complicações para cativar seu público.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Notícias
Comece selecionando entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados, perfeitos para criar vídeos de notícias de estilo de vida envolventes com facilidade.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo com IA
Enriqueça sua narrativa adicionando mídia personalizada e incorporando avatares de IA realistas para apresentar suas notícias de estilo de vida como âncoras dinâmicas.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Crie instantaneamente narrações envolventes a partir do seu roteiro e gere automaticamente legendas precisas para garantir que suas notícias sejam acessíveis a todos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Finalizado
Finalize seu vídeo de notícias de estilo de vida com controles de marca e exporte-o em várias proporções, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Recursos Inspiradores de Estilo de Vida

.

Desenvolva recursos de notícias de estilo de vida inspiradores e motivacionais usando vídeo com IA, conectando-se profundamente e inspirando seu público.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meus vídeos de notícias com IA?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de notícias com IA, transformando roteiros em conteúdo envolvente. Você pode aproveitar avatares de IA realistas e sofisticados recursos de texto para fala para narrações profissionais, garantindo que seus vídeos de notícias se destaquem.

Posso criar segmentos de notícias de última hora profissionais usando a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para criar vídeos de notícias, incluindo segmentos dinâmicos de última hora, com facilidade. Utilize modelos de vídeo personalizáveis, adicione terços inferiores e incorpore sua marca para um visual polido e de qualidade de transmissão.

Quais modelos de vídeo estão disponíveis para produção de notícias na HeyGen?

A HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo especificamente projetados para vários formatos de notícias, tornando você um eficiente criador de vídeos de notícias. Essas cenas prontas para uso ajudam você a estruturar rapidamente conteúdo envolvente para notícias de estilo de vida ou atualizações diárias.

A HeyGen possui âncoras de notícias de IA para melhorar as apresentações de vídeo?

Sim, a HeyGen permite que os usuários integrem âncoras de notícias de IA realistas em suas produções. Escolha entre uma variedade de avatares de IA diversos para apresentar seus vídeos de notícias e transmitir sua mensagem com impacto e profissionalismo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo