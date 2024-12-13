Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização tanto para avatares de IA quanto para modelos de vídeo. Você pode personalizar seus avatares de IA, incluindo cabeças falantes, para se adequar perfeitamente à sua marca, e modificar modelos de vídeo com sua própria biblioteca de mídia, animações de texto e controles de marca. Isso garante que seus vídeos gerados por IA reflitam verdadeiramente seu estilo único.